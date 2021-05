CASAPESENNA – (g.v.) La cassazione conferma la condanna a 8 anni di reclusione per Alberto Di Cerbo, 60enne accusato di essere esponente del gruppo Zagaria nel business del gioco d’azzardo. La Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha depositato le motivazioni con le quali ha respinto il ricorso dell’imprenditore che si era visto ridurre a 8 anni la condanna dalla Corte di Appello per i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso.