Legato a un albero e picchiato per una foto su Instagram: svolta per tre fratelli

SAN CIPRIANO D’AVERSA – Messa alla prova ai servizi sociali per i germani Ernesto Cantile, 38 anni, Giuseppe Cantile, 33 anni e Costantino Cantile, 37 anni di San Cipriano d’Aversa, accusati di aver attirato in trappola con un inganno, poi sequestrato, torturato e picchiato per tre ore un 30enne, all’epoca dei fatti, di Casapesenna per una foto pubblicata su Instagram in cui uno dei tre era ritratto mentre indossava una parrucca femminile

E’ quanto ha stabilito il Tribunale di Sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere all’esito dell’accoglimento dell’istanza avanzata dal legale dei tre fratelli reclusi presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere in espiazione di una sentenza di condanna a 5 anni e 6 mesi di reclusione emessa dal tribunale di Napoli Nord.

I tre potranno svolgere attività lavorativa presso ditte edili di Castel Volturno e San Marcellino.