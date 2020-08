Gabriele Sandri, l’ex poliziotto Spaccarotella sposo in gran segreto nel Casertano

CAPUA – Si è sposato in gran segreto a Capua, con Antonietta, avvocato civilista. Stiamo scrivendo di Luigi Spaccarotella, l’ex poliziotto condannato per la morte di un tifoso della Lazio, Gabriele Sandri. Spaccarotella è diventato maestro casaro in un caseificio della provincia e si è sposato nella cattedrale di Capua, con messa celebrata da don Gianni Branco, fratello dell’attuale sindaco.

Sapccarotella è stato condannato a 6 anni di reclusione per omicidio colposo con colpa cosciente: la sentenza fu poi riformata in appello nel dicembre 2010 e tramutata in omicidio volontario, declassando il dolo ad eventuale ed inasprendo la pena a 9 anni e 5 mesi. La condanna è stata scontata nel carcere militare di Santa Maria Capua Vetere. Fu lui ad uccidere il tifoso della Lazio Gabriele Sandri. L’omicidio avvenne l’11 novembre 2007 a seguito di alcuni scontri tra tifoserie calcistiche avvenuti sull’autostrada A1.

Spaccarotella, ormai ex poliziotto, vive ora a Capua.