“L’ho uccisa”. Commerciante chiama i carabinieri dopo aver strangolato la moglie allettata

CASAL DI PRINCIPE – P.C., 81 anni commerciante di Casal di Principe, in un momento di follia, ha cercato di strangolare la moglie di 78 anni, semi allettata, che assistiva da 10 anni. Credendo poi che la donna fosse morta, ha chiamato i carabinieri per spiegare l’accaduto. Ha avvertito anche il figlio. L’uomo ha aspettato l’arrivo dei soccorsi: il 118 ha rianimato la signora che è stata condotta in ospedale ad Aversa, dov’è ricoverata in Terapia Intensiva. Le sue condizioni sono stazionarie mentre P.C. è stato arrestato per tentato omicidio.