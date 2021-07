MARCIANISE – Annullata la libertà vigilata per Silvana Di Caprio, ex moglie di Alfredo Bifone e sorella della collaboratrice Giuseppina Di Caprio. La pena accessoria gli era stata inflitta a seguito della condanna sella stessa per associazione a delinquere di stampo camorristico. Insussistenza della attualità della pericolosità sociale è stata la tesi proposta dal legale Giuseppe Foglia e sposata dal Magistrato di sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere.