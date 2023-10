Libri fotocopiati per gli studenti universitari venduti a basso costo: SEQUESTRO DELLA FINANZA

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa integrale inviato alle redazioni dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caserta

CASERTA – Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caserta, nell’ambito dell’attività di

prevenzione e repressione del fenomeno della contraffazione e, in particolare, della reprografia illecita, consistente nella copia abusiva di opere editoriali, hanno avviato, a seguito di segnalazione operativa qualificata generata dal Nucleo Speciale Beni e Servizi del Corpo, una mirata attività di indagine nei confronti di un soggetto ritenuto responsabile della riproduzione illecita di numerosi testi universitari e scientifici detenuti in formato digitale e cartaceo e proposti in vendita attraverso le piattaforme online.

A conclusione delle attività investigative, che si sono sviluppate attraverso servizi di osservazione e controllo, nonché l’acquisizione di elementi informativi presso i siti di vendita online e presso la società poste italiane S.p.a., i Finanzieri della Tenenza di Sessa Aurunca, su delega della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere (CE), preventivamente informata, hanno effettuato nei giorni scorsi una perquisizione locale in Caianello (CE), presso l’abitazione del soggetto ritenuto responsabile, indagato ex artt. 81 c.p. 67 – 171 ter co. 1, lett. B, Legge 633/1941 (abusiva riproduzione di opere scientifiche o didattiche); l’intervento si è concluso con il sequestro di un personal computer utilizzato per l’attività illecita, al cui interno sono state rinvenute, in formato digitale, le scansioni integrali di 89 opere librarie, pronte per la stampa e la rivendita illegale, nonché di un libro interamente fotocopiato a colori e rilegato a titolo “Microbiologia Farmaceutica” e di una stampante a colori.

Si precisa che il soggetto coinvolto, del quale comunque non si menzionano le generalità, è da ritenersi innocente fino a sentenza definitiva e, in ogni caso, i provvedimenti sono stati adottati senza il contraddittorio con la parte e con la difesa e che il contraddittorio avverrà innanzi al Giudice terzo, che potrà valutare anche l’assenza di ogni forma di responsabilità in capo all’indagato.

Il fenomeno della reprografia illecita genera ogni anno un imponente giro d’affari che danneggia gravemente i diritti degli autori, delle case editrici e delle librerie che operano nel pieno rispetto delle regole e delle norme che disciplinano la materia.

L’attività di servizio, quindi, conferma ancora una volta il costante impegno delle Fiamme Gialle nella

salvaguardia dell’economia legale e dei soggetti che operano in tale settore.