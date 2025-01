LICEO DIAZ. La lectio magistralis di Iolanda Capriglione, presidente dell’Unesco – Caserta

La professoressa ha parlato agli studenti delle prime classi dell’importanza dei patrimonio culturale dell’umanità

CASERTA – Ieri, nell’Auditorium provinciale di via Ceccano, gli alunni delle prime classi del Liceo Diaz hanno seguito una lectio magistralis della professoressa Jolanda Capriglione, presidente Unesco-Caserta, sul patrimonio culturale.

Con la sua usuale vivacità, la prof Capriglione ha incantato la platea del Diaz parlando, in primis, del concetto di Bene sia materiale che immateriale e soffermandosi sul patrimonio culturale e storico della nostra provincia.

“I nostri monumenti raccontano e racchiudono la nostra identità- ha affermato la studiosa- pensate a Caserta senza il Palazzo Reale…su di esso si fonda la nostra identità. Naturalmente ogni popolo si identifica con il suo contesto storico e culturale, per altri può essere una foresta sacra, un tempio, come Palmira, la città dei templi che fu distrutta dall’ISIS proprio per colpire l’identità, la storia siriana. Una morte della memoria. “

La docente ha poi toccato vari temi sino alla differenza tra beni materiali e beni immateriali ed ha indicato quelli riconosciuti dall’Unesco nella Campania.

Alcuni alunni hanno chiesto come l’Unesco giunge al riconoscimento e dalle risposte della presidente Capriglione hanno compreso quanto impegno e quante risorse sono necessarie perché un sito o un’attività possa rientrare nel patrimonio mondiale ed essere riconosciuta dall’Unesco.

Una lezione veramente speciale ricca di conoscenze e di tanta cultura storica e filologica che si è conclusa con un bel momento di dialogo con gli alunni e, anche, con i docenti presenti tra cui Arianna Quarantotto e Caterina Tammaro.

Così vive la Costituzione e il suo dettato diventa comprensibile e vivo perché calato nel contesto in cui i giovanissimi vivono e possono sviluppare quel senso di appartenenza che, molto spesso, latita.

presideha poi ringraziato la prof Jolanda Capriglione invitandola al Festival della legalità di marzo.

L’evento è stato organizzato dai professori Alberto Abbate e Stefania Modestino, referente del progetto Legalità e Sport, con la collaborazione del prof Salvatore Capuano mentre l’accoglienza è stata curata dall’alunna Elena Bencivenga ( team leader– Event Planner ) che ha consegnato la targa per il prezioso contributo alla professoressa Capriglione.

Il gruppo accoglienza per oggi è stato rappresentato dalle hostess Giulia Bernieri Claudia Castelletti, Giorgia Centore. Martina Gervasio , Vittoria Martucci, Alessia Salernitano, , Emi Sala, Roberta Tessitore, , Silvia Tozza e dagli steward Alessio Alfieri. Paolo Melillo, Mauro Motta