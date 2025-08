Ecco qual è il noto noto stabilimento balneare sequestrato a Ischitella. Gestito dai cugini di Michele Zagaria in concessione a un condannato per camorra

Alla luce delle irregolarità emerse, il lido è stato dichiarato occupato “sine titulo”

CASTEL VOLTURNO – E’ il Lido Nettuno, in località Ischitella, al km 41+830 della Strada Statale Domiziana, lo stabilimento balneare sequestrato a esito di un’ operazione congiunta della Guardia di Finanza di Caserta, Compagnia di Mondragone, e della Capitaneria di Porto di Castel Volturno

Le indagini hanno permesso di accertare che la struttura era riconducibile a Guido e Raffaele Zagaria, cugini del boss Michele Zagaria, “Capastorta”, figura di spicco della criminalità organizzata locale. Lo stabilimento risultava operativo e gestito direttamente dai familiari del clan.

Secondo gli accertamenti, la concessione demaniale era formalmente intestata a Guido Zagaria, attualmente detenuto presso il carcere di Secondigliano e condannato in via definitiva a 13 anni di reclusione per associazione mafiosa ed estorsione aggravata dal metodo mafioso. Una circostanza anomala, poiché la normativa vigente – in base al Codice Antimafia – prevede la decadenza automatica della concessione per soggetti condannati per reati di stampo mafioso, provvedimento che in questo caso non era stato ancora applicato.

Alla luce delle irregolarità emerse, il “Lido Nettuno” è stato dichiarato occupato “sine titulo” e immediatamente chiuso.

