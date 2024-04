LIETO FINE. Carmen, 11 anni, è stata RITROVATA

Uscita di casa per andare a scuola ma di lei si erano perse le tracce

ORTA DI ATELLA – Sospiro di sollievo per la comunità di Orta di Atella. La piccola Carmen, di soli 11 anni ha fatto ritorno presso la sua abitazione in via Bugnano, a Orta di Atella dopo aver fatto perdere le sue tracce questa mattina poco dopo le 7,30.

L’allarme è scattato quando i familiari si sono accorti che Carmen uscita di casa per raggiungere la fermata della navetta non è mai arrivata a scuola.

Attivata la macchina dei soccorsi ed allertati i carabinieri della locale stazione, pochi minuti fa la lieta notizia del suo ritrovamento.