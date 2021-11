LIETO FINE. Felice è stato ritrovato

MADDALONI (Lidia e Christian de Angelis) Buone notizie è sano e salvo il 25enne scomparso da casa. Arrivano buone notizie su Felice Della Rocca, scomparso da casa giovedì scorso dalle palazzine di via Starzalunga. Il giovane è stato intercettato a Latina dalla Polizia della Questura, era in stato confusionale, forse conseguenza di alcuni problemi di salute, per cui è stato dapprima trasportato al nosocomio per accertamenti e cure e poi sono stati informati i familiari per rassicurarli e avvisarli del ritrovamento del ragazzo. Ora la famiglia lo sta raggiungendo a Latina per riportarlo a casa. Finalmente l’incubo è finito, tutti sono stati felici della notizia.