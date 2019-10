LIETO FINE. Ritrovato il ragazzino scomparso. Sta bene

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis)– Ritrovato il giovane scomparso da casa da 3 giorni, Giuseppe Bove, è tornato a casa, sta bene. In questi giorni ha fatto il giro del web, il disperato appello della sorella del giovane Giuseppe, Anna, che aveva scritto questo chiedendo aito a tutti: “Ragazzi,sono 3 giorni che mio fratello non si ritira..non abbiamo tracce….qualsiasi cosa inviatemi un messaggio o chiamate al numero 3xxxxx5..grazie a chi lo fa …”.

Nello specifico la ragazza disperata scriveva, che: “Il giorno 18 del mese di Ottobre alle ore 7:00 di mattina Giuseppe Bove uscito di casa,alla guida della vespa 50 si dirigeva verso Sant’Antimo al centro commerciale “Il Molino” per recarsi ad un bar appartenente ad un amico stretto. Giuseppe Bove ha prelevato le chiavi di una macchina ed si è allontanato Giuseppe Bove diceva di essere in compagnia dell’amico Francesco Menditto.Successivamente alle nostre telefonate allarmate cambiava sempre versione dicendo di trovarsi in posti diversi.Dunque abbiamo sempre provato a chiamare sia tutta la mattinata che stanotte ma non siamo riusciti ad avere nessuna notizia.Per Favore,Gira Notizia,Qualsiasi cosa chiamate al numero 3xxxxx5.” Poi oggi la lieta notizia il giovane è tornato a casa, dovrà spiegare il perchè di tale allontanamento che ha destato grande paura per i suoi familiari ed amici. In tantissimi si sono mobilitati per trovarlo.