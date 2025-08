Lite furiosa tra fidanzati, panico tra i clienti di un bar

Si è reso necessario l’intervento dei carabinieri per riportare la situazione alla dovuta calma

PIEDIMONTE MATESE – Attimi di tensione ieri sera a Piedimonte Matese, dove una lite tra due fidanzati è degenerata in un episodio di violenza all’interno di un bar situato in via Matese. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni presenti al momento dei fatti, i due avrebbero iniziato a discutere animatamente sotto gli occhi degli altri clienti

La situazione è presto sfuggita di mano e la discussione verbale si è trasformata in un confronto fisico, scatenando il panico tra i presenti. Preoccupati per l’incolumità dei protagonisti e delle altre persone nel locale, alcuni clienti hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine.

Giunti sul posto, i carabinieri, sono riusciti a sedare la lite e a riportare la calma.