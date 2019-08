MACERATA CAMPANIA – Brutto episodio di violenza questa mattina in via Rovereto a Macerata Campania. Intorno alle 11 un giovane dell’est Europa è stato picchiato brutalmente al viso da una persona del posto. La lite, che sembra sia iniziata per futili motivi, si è conclusa con il pestaggio del 35enne. L’uomo poi è ricorso alle cure dei medici.