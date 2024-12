Lite tra politici casertani e uno finisce in ospedale

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

SESSA AURUNCA – Una rissa tra due politici locali ha scosso la tranquilla cittadina di Sessa Aurunca. La discussione è degenerata rapidamente in una violenta scaramuccia fisica, con insulti e spintoni tra i due.

La scena ha suscitato sgomento tra i presenti, che hanno cercato di separare i contendenti. Non sono stati registrati feriti gravi, ma purtroppo, l’incidente non si è fermato qui: uno dei due politici coinvolti è stato colpito in maniera particolarmente violenta e ha dovuto essere trasportato all’ospedale San Rocco di Sessa Aurunca, dove è stato medicato per le ferite riportate.

Le cause precise dell’alterco restano ancora sconosciute, alimentando ulteriori speculazioni.