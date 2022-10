GUARDA IL VIDEO. L’ITI – LS “F. Giordani” di Caserta premiato all’International Tour Film Festival di Civitavecchia

L’ITI – LS “F. Giordani” di Caserta, diretto dalla Prof.ssa Antonella Serpico, presenta il suo ultimo video dal titolo “Maschi in Parità”; il lavoro conclude il progetto “educazione al rispetto e alla parità”, articolato in dieci incontri con i ragazzi della classe prima sez. F, indirizzo informatica, realizzato nel corso dell’anno scolastico dalle referenti Prof.ssa Valeria Giove e Rita Raucci.

Il video è stato premiato ieri come terzo classificato nella sezione speciale della XI^ edizione dell’International Tour Film Festival di Civitavecchia dedicata all’Istruzione e al rispetto dei Diritti Umani.

Il lavoro testimonia che l’autenticità degli individui deve essere rispettata a partire dal riconoscimento di pregiudizi e aspettative sociali che creano delle “gabbie” delle quali gli individui stessi non riescono facilmente a liberarsene, diventando elementi che determinano un ordine sociale deleterio per ciascun genere. Anche gli uomini, non solo le donne, devono essere coinvolti attivamente in un cambiamento culturale che consenta di modificare in maniera evolutiva, la struttura sociale che, ancora oggi, li “disegna” come antagonisti “forti” al genere femminile “debole”. Il video mette in discussione i presupposti di questo “disegno”, rappresentando una prospettiva che consenta di inquadrare il “genere” oltre le sovrastrutture culturali e sociali, cogliendo l’essenza della persona e accettandola per quella che è.

Il video rappresenta una parte di un percorso più articolato inserito nell’offerta formativa dell’istituto in modo stabile, concretizzando un significativo intervento formativo a favore degli studenti, atto a scardinare la gran parte di quegli stereotipi che, per la loro radicata diffusione, vengono purtroppo percepiti come normalità.