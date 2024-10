LIVE. AVELLINO-CASERTANA 5-0. Gli irpini completano la manita, buio pesto per i falchi. SEGUI LA DIRETTA

SEGUI LA DIRETTA LIVE DEL MATCH

FINE SECONDO TEMPO

90’+1 Ammonito Deli

90′ Annunciati 4′ di recupero

87′ DE CRISTOFARO! TAGLIA SUL SECONDO PALO DOVE LEGE LA PENNELLATA DI D’AUSILIO, PASTICCIA ZANELLATI CON IL PALLONE PRIMA DI RESPINGERE CON I PIEDI

85′ Doppio cambio per l’Avellino: dentro Gori e Arzillo per Sounas e Patierno, accompagnati con un boato dal Partenio

85′ Ultimo cambio per la Casertana: Deli al posto di Carretta

83′ GOL AVELLINO! FOTOCOPIA DEL SECONDO GOL, MA STAVOLTA GLI ATTORI SONO D’AUSILIO CHE SEMINA IL PANICO SULLA FASCIA E SCARICA PER PATIERNO CHE SIGLA LA MANITA E LA DOPPIETTA PERSONALE

81′ CARRETTA! DOPO LA BUONA CAVALCATA DI PAGLINO PROVA ACONCUDERE L’AZIONE IN RETE MA SI FA TROVARE PRONTO IANNARILLI. OTTIMA PARATA ANCHE SULLA RESPINTA CON LO STESSO NUMERO 7 CHE ERA ANDATO A BOTTA SICURA

74′ Doppio cambio dell’Avellino: entrano Liotti e Redan per Frascatore e Russo

61′ Cambio di Iori: Damina lascia il posto a Collodel

60′ NOAH! BOTTA DA FUORI CON IL DESTRO, PASTICCIA ZANELLATI NON RIUSCENDO A BLOCCARE ED E’ SOLO L’OFFSIDE AD IMPEDIRE LA MANITA A PATIERNO

58′ RUSSO! PROVA L’INCORANATA SUL SECONDO PALO MA TROVA LA DEVIAZIONE DI KONTEK. NON ALZA IL PIEDE DAL’ACCELERATORE L’AVELLINO

54′ Primo cambio per l’Avellino: Palmiero per Noah

53′ RUSSO! D’AUSILIO E’ IN STATO DI GRAZIA: METTE IN MEZO UNA PALLA MORBIDISSIMA PER RUSSO CHE SI AVVITA MALE SU DI ESSO SPRECANDO LA POSSIBILITA’ DI MANITA

49′ GOL AVELLINO! RIPARTENZA CHE PARTE CON IL GRANDE LANCIO DI PATIERNO PER D’AUSILIO CHE SEMINA FALASCA LASCIANDOLO SUL POSTO E SCARICANDO PER SOUNAS. BOTTA CON IL DESTRO PER L’AUTORE DEL 2-0 CHE SUPERA ZANELLATI E CALA IL POKER

48′ PROIA! GIRATA CON IL SINISTRO DAL LIMITE. RESPINGE IANNARILLI

45′ Tre cambi per la Casertana: dentro Gatti, Iuliano e Paglino per Bianchi, Asencio e Mancini

SECONDO TEMPO INIZIATO

FINE PRIMO TEMPO

45’+2 GOL AVELLINO! DE CRISTOFARO METTE UN PALLONE A CENTRO AREA, SFORTUNATO L’INTERVENTO DI MANCINI CHE LA INSACCA NEL PROPRIO SPECCHIO E PORTA A 3 IL CONTO PER L’AVELLINO CAUSA AUTOGOL

45′ Annunciati 2′ di recupero

44′ Ammonito Carretta per proteste

39′ Altro blitz degli irpini, D’Ausilio sulla fascia pennella un cross profondo su cui arriva Patierno che scarica una botta con il mancino, mancando di poco la porta sulla volée

37′ Ammonito Biancolini per proteste in seguito ad un corner non concesso all’Avellino

32′ Tiro dalla distanza di Damian; conclusione comoda e centrale per Iannarilli

30′ Gittata di Carretta con il sinistro, inconcludente e che termina sul fondo

23′ GOL AVELLINO! ALTRA CAVALCATA DI D’AUSILIO SULLA FASCIA CHE PESCA LO SCARICO VERSO SOUNAS: NON SBAGLIA IL CENTROCAMPISTA DEGLI IRPINI CON UN DESTRO SECCO CHE GONFIA LA RETE

20′ Ancora l’asse Patierno-D’Ausilio, stavolta al contrario con il 9 che racoglie un pallone sulla profondità inventa un cross di prima per l’incursione di D’Ausilio che mette l’incornata pochi centimetri sopra la traversa

14′ Ammonito Palmiero per un fallo in ripartenza rossoblù

5′ GOL AVELLINO! LANCIO ILLUMINANTE DI D’AUSILIO DALLA RETROGUARDIA, CON PATIERNO CHE ASPETTA IL PALLONE E SI GIRA AL VOLO BATTENDO ZANELLATI E MANDANO IN VANTAGGIO I LUPI DOPO POCHISSIMI MINUTI

1′ Al via il match!

Le formazioni ufficiali:

Casertana (4-2-3-1): Zanellati; Mancini, Kontek, Bacchetti, Falasca; Damian, Bianchi; Carretta, Proia, Bakayoko; Asencio. All. Iori.

Avellino (4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Rigione, Enrici, Frascatore; De Cristofaro, Palmiero, Sounas; D’Ausilio; Russo, Patierno, Gori. All. Biancolino.

Dopo la rovinosa sconfitta con il Catania in casa, Mysterio si prepara a riscattare la città di Caserta nella sfida con l’Avellino. Le mura del Partenio-Lombardi saranno pronti ad accogliere i propri atleti dopo il successo arrivato a Crotone con il risultato di 0-4 per i lupi. Sfida non semplice per la Casertana che dovrà provare sul campo la reazione alla batosta della giornata scorsa.

Alfonso Centore