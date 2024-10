RILEGGI IL LIVE. BENEVENTO-CASERTANA 1-0. Viviani decide il derby per le streghe, escono a testa alta i falchi. LA DIRETTA

SEGUI LA DIRETTA LIVE DEL MATCH

FINE SECONDO TEMPO

96′ ZANELLATI! CONCLUSIONE DI LAMESTA SUL PRIMO PALO CON IL DESTRO, GRANDE INTERVENTO DEL PORTIERE ROSSOBLU’ A SALVARE IL RISULTATO

90’+1 Ammonito Prisco

90′ Annunciati 6′ di recupero

85′ Grande azione personale di Lanini, il 10 giallorosso si accentra e conclude in porta con un destro a giro bloccato provvidenzialmente da Kontek sulla linea di porta

79′ Diagonale di Acampora che insidia Zanellati, capace comunque di bloccare la sfera

76′ GOL BENEVENTO! VIVIANI SVETTA SUL CROSS DI LAMESTA E MANDA IN VANTAGGIO LE STREGHE A MENO DI UN QUARTO D’ORA DALLA FINE

75′ Ultimo cambio della Casertana: Carretta entra al posto di Deli

72′ Tiro rasoterra da fuori di Bianchi, Nunziante blocca comodamente la sfera

66′ Si accascia a terra Berra per un problema muscolare, al suo posto Cappellini

64′ Cambia ancora Iori: Bianchi al posto di Matese

62′ Proia prova d andare a rimbalzo dal limite dell’area, niente da fare per il centrocampista ex Cittadella

56′ Due cambi per Auteri: fuori Perlingieri e Simonetti per Lanini e Viviani

55′ Problema muscolare per Mancini costretto al cambio, al suo posto Falasca

54′ Ammonito Oukhadda per i giallorossi

51′ Orrore difensivo di Berra che liscia il retropassaggio verso il portiere, si avventa Paglino riuscendo a concludere in porta, bravo Nunziante che con il piede respinge la palla gol della Casertana

45′ Doppio cambio per la Casertana: fuori Salomaa e Bacchetti per Iuliano e Proia. Due sostituzioni anche per Gautieri: fuori Viscardi e Talia per Ferrara e Acampora

SECONDO TEMPO INIZIATO

FINE PRIMO TEMPO

47′ Conclusione pericolosa di Talia con il mancino da fuori area, interviene Zanellati a mettere il pallone in corner

37′ Giallo per Viscardi

36′ Cross basso in mezzo di Talia, raccoglie comodamente Zanellati

32′ OCCASIONE CASERTANA! SALOMAA SERVE BAKAYOKO A CENTRO AREA CHE LISCIA CLAMOROSAMENTE UN RIGORE IN MOVIMENTO

31′ Ammonito Bacchetti

30′ Conclusione da fuori di Marconi. Gesto tecnico da dimenticare e pallone di nuovo tra i piedi di Zanellati

29′ ZANELLATI! PRISCO VA CON IL SINSTRO DALLA DISTANZA, IL PORTIERE ROSSOBLU’ SALVA IL RISULTATO IN TUFFO CON UNA PARATA SPETTACOLARE

25′ Ammonito Talia per un fallo su Collodel

23′ Si riprende il gioco

18′ Partita interrotta per lancio di fumogeni e bombe carta in campo da parte dei sostenitori della Casertana, intervengono i vigli del fuoco per ripulire il terreno di gioco

17′ Destro da fuori di Talia, tiro che non inquadra lo specchio

15′ Tiro di Matese da distanza siderale. Mancino totalmente da dimenticare per il mediano rossoblù

8′ Ammonito Bakayoko per un brutto fallo su Prisco

6′ Lampo di Lamesta che si accentra dalla fascia di destra e lascia partire un buon sinistro a giro. Pallone sul fondo

4′ Giallo per Deli

1′ Al via il match

Le formazioni ufficiali:

Benevento (4-2-3-1): Nunziante; Oukhadda, Berra, Tosca, Viscardi; Talia, Prisco; Lamesta, Manconi, Simonetti; Perlingieri. All. Gautieri

Casertana (4-2-3-1): Zanellati; Mancini, Bacchetti, Kontek, Fabbri; Matese, Collodel; Paglino, Deli, Salomaa; Bakayoko. All. Iori

La Casertana arriva al “Vigorito” forte del derby vinto con la Cavese per 1 a 0 dopo una partita di vera sofferenza. Non ci si aspetta diversamente per il match contro il Benevento, primo in classifica e con la possibilità di andare a +4 in caso di vittoria, oltre alla motivazione extra fornita da una rivalità che affonda le proprie radici nel tempo.

