ORE 17.40. LIVE CASERTANA ATTO TERZO. Ufficiale: il Tar ha respinto anche il ricorso del Siena. Il 29 l’ultimo possibile match al Consiglio di Stato, ma i falchetti sono con un piede in serie C

Di sicuro c’è solo che la Reggina ha preannunciato il ricorso al Consiglio di Stato, che si riunirà il 29. Vedremo se lo farà, così come ha annunciato, anche il Siena del presidente Montanari. Con il Lecco riammesso in B, di sicuro c’è solamente che il Perugia non potrà essere ripescato nei cadetti e farà la C, mentre il Brescia …

CASERTA. Negli ultimi minuti il Tar del Lazio ha reso noto anche l’ultimo dispositivo, quello che mancava dopo aver sancito l’accoglimento del ricorso presentato dal Lecco, reinserito nel campionato di serie B e quello presentAto dalla Reggina, respinto per inammissibilità, con conseguente esclusione dei calabresi dal campionato cadetto. Mancava solo l’esito del ricorso del Siena e, com’era stato ampiamente previsto, il Tar del Lazio ha respinto il ricorso della società del presidente Montanari, che aveva chiesto la riammissione al campionato di serie C, dopo l’esclusione sancita prima dalla Figc e poi dal Collegio di garanzia del Coni.

Come abbiano già scritto nei primi due articoli di questo live che stiamo dedicando agli esiti di ricorsi che si collegano direttamente anche alle sorti della Casertana, se per il Lecco si tratta di una vittoria quasi definitiva, visto che difficilmente il Collegio di Garanzia del Coni ricorrerà al Consiglio di Stato, diverso sarà il discorso per la Reggina e per lo stesso Siena. I calabresi hanno già annunciato che, di qui a qualche giorno, presenteranno un ulteriore ed ultimo ricorso al Consiglio di Stato, che si pronuncerà con sentenza definitiva, il prossimo 29 agosto. La stessa intenzione avrebbe, a quanto pare, anche il Siena, anche se, in questo caso, sarà bene controllare i termini temporali per capire se l’intento si trasformerà in un reale, ulteriore atto di impugnazione al cospetto dei magistrati di Palazzo Spada.

Se Reggina e Siena presenteranno ricorso al Consiglio di Stato e se invece non lo farà il Collegio di garanzia del Coni, l’unica sicurezza della giornata odierna sarà rappresentata dalla impossibilità del Perugia di veder riscontrata positivamente la sua richiesta di ripescaggio in serie B. La sorte della Reggina, invece, è legata a quella del Brescia. Un’esclusione definitiva degli amaranto porterebbe, infatti, ad un ripescaggio in B del Brescia e ad un ingresso in serie C dell’Atalanta Under 23. Sempre l’Atalanta Under 23 sarebbe l’unica ad entrare in C, qualora il Consiglio di Stato dovesse accogliere il ricorso della Reggina e respingere quello del Siena. Nel caso largamente più probabile di un esito negativo per entrambi i ricorsi, Brescia ripescato i n B, Siena esclusa dalla C, ingresso in terza serie dell’Atalanta Under 23 e ripescaggio della Casertana, mentre il Piacenza, terzo nella graduatoria delle squadre ripescabili, non riuscirebbe a partecipare alla terza serie, ma dovrebbe correre in serie D, primo campionato del calcio dei dilettanti.