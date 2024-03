RILEGGI IL LIVE. CASERTANA-CERIGNOLA 1-1. I falchi ritrovano Montalto, ma Visentin ghiaccia il Pinto nel finale

SEGUI LA DIRETTA LIVE DEL MATCH

SECONDO TEMPO FINITO

90′ Assalto finale del Cerignola, Capomaggio tenta la conclusione da fuori, Venturi è pronto sulla presa

90’+3 Traversone di Matese, anticipa tutti Tavernelli con il colpo di testa, Barosi non si fa sorprendere e blocca la sfera

90′ Annunciati 4′ di recupero

88′ GOL CERIGNOLA! CROSS IN MEZZO DEI PUGLIESI, GRANDE SPONDA NELLA CONFUSIONE GENERALE IN AREA, SI COORDINA VISENTIN CON UNA GRAN ROVESCIATA CHE SPIAZZA VENTURI E ZITTISCE IL PINTO

84′ Doppio cambio per il Cerignola: Bianco e Carnevale dentro per Bianchini e Ruggiero

83′ Ammonito Bianchini per un fallo su Bacchetti

81′ Si copre Cangelosi: Montalto lascia spazio a Soprano, passa a 5 in difesa la Casertana

75′ GOL CASERTANA! MONTALTO FULMINA BAROSI CON UN MISSILE SOTTO L’INCROCIO E PORTA AVANTI LA CASERTANA!

74′ RIGORE CASERTANA! CARRETTA VIENE TRATTENUTO IN AREA DA RUSSO SUL CROSS DI CALAPAI, CHANCE DI SBLOCCARE LA PARTITA PER I FALCHI, MONTALTO SUL DISCHETTO

72′ Cambio tra le fila del Cerignola: Tascone lascia spazio a Ghisolfi

67′ Strappa sulla fascia Malcore, il cross basso viene prontamente bloccato da Venturi

65′ PRIMO LAMPO CASERTANA! LUNGA AZIONE DEI FALCHI CHE TERMINA CON LO SCARICO DI PAGLINO FUORI PER TAVERNELLI, IL QUALE VA IN PORTA DI PRIMA. DI POCO AL LATO DELLA PORTA DI BAROSI

62′ Cambia anche Tisci: entrano Vuthaj e Malcore per D’Andrea e Leonetti. Rivoluzione in attacco per il Cerignola

56′ Problema muscolare per Deli, al suo posto Matese. Cangelosi cambia anche Curcio con Carretta

50′ Ammonito Ruggiero

SECONDO TEMPO INIZIATO

FINE PRIMO TEMPO

45′ Annunciati 2′ di recupero

43′ Ammonito Capomaggio

41′ Viene servito l’inserimento di Bianchini, pasticcia Paglino sulla copertura. La mezz’ala avversaria rischia di insaccare la sfera; forte pressione del Cerignola in questa fase sulla fascia destra

40′ Tiro di Bianchini dal limite dell’area che termina sul fondo, si ripartirà dal portiere dei falchi

38′ RISCHIA L’AUTOGOL BACCHETTI! CROSS TESO DI BIANCHINI, NON SI CAPISCONO IL CENTRALE ROSSOBLU’ E VENTURI CON IL NUMERO 13 CHE RISCHIA DI METTERLA NELLA PROPRIA PORTA

36′ A terra Nicoletti, Cangelosi è forzato al cambio: Paglino al suo posto

34′ Ammonito Nicoletti

32′ Altro attacco degli ospiti, errore della difesa rossoblù in allontanamento, Leonetti fa un’ottima sponda per Ruggiero che, totalmente solo davanti ai pali di Venturi la spara in curva

27′ Azione del Cerignola, sulla ripartenza parte un cross pericolosissimo dalla destra per Leonetti che manca di poco l’incornata

24′ Altro break di Montalto, recupera la palla a centrocampo e dopo il controllo prova la volée. La sfera finisce alta sopra la traversa

22′ Ottimo strappo di Deli a centrocampo, i falchi provano a sviluppare in area ma il pallone carambola tra i piedi di Casoli che tenta la botta dal limite. Pallone sul fondo

21′ Conclusione da distanza siderale di Montalto, facile la presa di Barosi

20′ Grande strappo di Tavernelli sulla fascia, pallone in mezzo per lo stacco di Curcio, anticipato dalla difesa pugliese

15′ Buona verticalizzazione di Deli per Curcio, buono l’aggancio del 10 che viene respinto da Gonnelli sulla conclusione. Inizia a prendere campo la Casertana

9′ Si rialza il bomber dei falchetti

8′ Pallone messo fuori dalla Casertana, è a terra Montalto

4′ Palla in area per Ruggiero che controlla molto bene il pallone, ma l’anticipo di Sciacca copre il movimento offensivo del Cerignola

1′ Al via il match

Le formazioni ufficiali:

CASERTANA (4-3-3): Venturi; Calapai, Sciacca, Bacchetti, Nicoletti; Casoli, Deli, Damian; Tavernelli, Montalto, Curcio. All. Vincenzo Cangelosi

CERIGNOLA (4-3-2-1): Barosi; Coccia, Gonnelli, Visentin, Russo; Ruggiero, Capomaggio, Tascone, D’Andrea, Bianchini; Leonetti. All. Ivan Tisci

La Casertana torna al Pinto dopo la sconfitta di Castellammare con grande voglia di riscatto. I falchi sono imbattuti tra le mura casalinghe dal 14 gennaio e di sicuro la volontà di continuare la striscia positiva per la squadra di Cangelosi c’è. Il tecnico sarà ancora orfano di Toscano e Proietti, ritrovato Bacchetti in difesa ma stop a Celiento per squalifica. Negli ospiti da annotare le assenze di Tendardini per motivi disciplinari e Sainz-Mara per infortunio.

Arbitra Leonardo Mastrodomenico della sezione di Matera.

Alfonso Centore