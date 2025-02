LIVE. CASERTANA-AVELLINO 0-0. Falchi costretti al cambio per l’infortunio di Llano, continua la pressione dei lupi. SEGUI LA DIRETTA

23′ Ammonito Damian per un’entrata ruvida su Panico

21′ Cambio anticipato per i falchi: Llano lascia il terreno di gioco per Heinz

20′ Conclusione dalla distanza di De Cristofaro che si spegne sul fondo, altro lampo dell’Avellino

15′ PANICO! ALTRO TIRO AL VOLO CHE SI SPEGNE DI POCHISSIMO AL LARGO DELLA PORTA DI ZANELLATI

14′ BUNINO! VANO FA DA SPONDA CON LA SFERA CHE TERMINA SUI PIEDI DEL NUMERO 9, DESTRO MAL CALIBRATO DA DISTANZA RAVVICINATA. OCCASIONE SPRECATA PER I FALCHI

2′ Destro di Panico che termina lontano dalla porta di Zanellati. Primo squillo dei lupi

1′ Al via il match

Le formazioni ufficiali:

CASERTANA (4-4-2): Zanellati; Llano, Bacchetti, Kontek, Gatti; Carretta, Damian, Collodel, Deli; Vano, Bunino. All. Pavanel

AVELLINO (4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Rigione, Enrici, Cangiano; De Cristofaro, Palmiero, Sounas; Panico; Lescano, Patierno. All. Biancolino

La Casertana torna al Pinto e lo fa in una cornice infuocata dal derby contro i cugini di Avellino. Situazione molto diverse per le due squadre, ma entrambe cercano di strappare quanti più punti possibili da questa gara, con gli irpini in piena lotta per il titolo e con l’obbligo di vincere per tenersi attaccati alla capolista. I falchi, invece, necessitano di punti per tirarsi fuori da una pericolosa lotta salvezza.

Alfonso Centore