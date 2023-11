LIVE. CASERTANA-CROTONE 1-0. Riparte il secondo tempo: i falchetti dominano i primi 45 minuti. SEGUI LA DIRETTA

SEGUI LA DIRETTA LIVE DEL MATCH

48′ GIRON! Una punizione dai 30 metri, il difensore lascia partire un razzo che si infrange sulla traversa, Venturi non aveva potuto niente contro l’ottima conclusione balistica. Graziati i falchetti

45′ Subito due cambi per il Crotone: out Bruzzaniti e Pannitteri, in D’Ursi e Leo

SECONDO TEMPO INIZIATO

La Casertana domina il primo tempo. La partita parte con ritmi altissimi da parte di entrambe le squadre, poi il gol di Montalto e le ripetute accelerazioni di Taurino spaccano la partita: il ritmo cala e le azioni diminuiscono, con i falchi che si limitano a tenere il risultato. Tanti cartellini, soprattutto per Cangelosi. E’ da vedere come il tecnico gestirà i propri giocatori, considerando la rosa molto corta a disposizione.

FINE PRIMO TEMPO

45′ 4′ di recupero

45′ Ammonito anche Montalto, tanti cartellini per i falchetti

43′ PAPINI! Da due passi il difensore si ritrova il pallone tra i piedi in seguito ad un corner dei calabresi, finisce per sparare altissimo sopra la traversa

42′ Gran parata di Venturi sul colpo di testa perfetto di Gomez. Primo miracolo dell’estremo difensore dei falchetti

39′ Giallo per Cadili, fallo molto pericoloso da dietro per fermare la ripartenza di Gomez

30′ A terra Bove per problemi muscolari, il difensore dei calabresi è costretto ad abbandonare il campo, al suo posto Giron

26′ Buon corner battuto dai padroni di casa, Montalto riesce a staccare più in alto di tutti, ma trova difficoltà nell’indirizzare il pallone. Domina la fase d’attacco la Casertana

21′ Ammonito Tavernelli per un fallo durante la costruzione ospite

17′ GOL CASERTANA! Azione paurosa di Taurino, con uno stop in controbalzo salta due uomini sulla linea dell’out, serve Montalto che davanti la porta conclude di prima e batte Dini con il sinistro. Dopo pochissimo è subito vantaggio per i falchetti

16′ Buona azione della casertana, Casoli serve Toscano che si era liberato per il tiro, fuori bersaglio

8′ Ammonito Bove per aver atterrato Montalto in un contrasto aereo, animi da subito molto caldi al Pinto

6′ Grande uno-due tra Taurino e Anastasio sulla fascia, il cross del terzino viene respinto dalla difesa calabrese. Tentativo ottimista di Proietti da fuori area che finisce lontanissimo dalla porta

2′ Grande azione di Toscano sulla fascia, dribbla due uomini prima di essere chiuso da Papini in corner. Subito gran partenza dei falchetti

1′ Al via il match

Le formazioni ufficiali:

CASERTANA (4-3-3): Venturi; Calapai, Cadili, Sciacca, Anastasio; Toscano, Proietti, Casoli; Tavernelli, Montalto, Taurino. All. Vincenzo Cangelosi

CROTONE (3-4-1-2): Dini; Papini, Bove, Loiacono; Tribuzzi, Felippe, Petriccione, Bruzzaniti; Pannitteri; Gomez, Tumminello. All. Lamberto Zauli

È un periodo d’oro per la Casertana, proveniente da ben cinque vittorie consecutive e che va consacrandosi, al momento, come una delle big del girone. Oggi la squadra di Cangelosi affronta un avversario ostico, il Crotone, distante solo due lunghezze dai falchi e che viene, proprio come i campani, da una striscia di cinque risultati utili di fila. Il tecnico ex vice Zeman dovrà fare i conti con le numerose assenze in questa giornata: un turno di stop per somma ammonizioni per il capitano Celiento, mentre costretti ai box per noie fisiche Soprano e Damian. Escluso dai titolari il 10 Alessio Curcio, ancora in recupero dopo l’affaticamento della trasferta a Francavilla, e sarà complicato vedere un suo impiego con ampio minutaggio nella sfida odierna. Più fortunato Zauli ad avere la rosa al completo e puntare sulla punta di diamante Tumminello (attaccante che vanta reti anche in massima serie e presenze in Europa League).

La regia sarà affidata a Emanuele Frascaro della sezione di Firenze.

Alfonso Centore