RILEGGI IL LIVE. CASERTANA-JUVENTUS NEXT GEN 2-3. Papadopoulos gela il Pinto, falchi beffati in rimonta allo scadere. LA DIRETTA

SECONDO TEMPO FINITO

90’+4 Ammonito Pedro Felipe per un contrasto aereo con Bacchetti

90′ Annunciati 4′ di recupero

88′ GOL JUVENTUS! SBAGLIA BACCHETTI AD ALLONTANARE, LA PALLA RIMANE IN ZONA D’ATTACCO PER LA SQUADRA DI MONTERO DOVE SI APRE LA CORSIA LATERALE PER PAPADOPOULOS CHE LASCIA PARTIRE UNA GRAN DIAGONALE DALL’ESTERNO DELL’AREA CHE BATTE ZANELLATI E ZITTISCE IL PINTO

83′ Ammonito Matese per una trattenuta su Pedro Felipe

81′ Ultimo cambio di Iori: minuti per Capasso che prende il posto di Deli

76′ Ultimo cambio per i bianconeri: Mancini subentra a Da Graca

70′ Cambia anche Montero: Owusu predne il posto di Peeters

69′ Triplo cambio per Iori: out Paglino per Collodel, Bianchi per Matese e Proia per Damian. Centrocampo rivoluzionato per la Casertana

67′ Tiro da centrocampo di Proia, conclusione non lontana dallo specchio ma che non impensierisce Daffara

66′ Ammonito Macca per un brutto fallo su Bianchi

65′ GATTI! Falasca ne pennella un’altra delle sue per la testa del difensore rossoblù che per pochissimo non trova lo specchio

64′ Ammonito Comenencia

63′ Galletta tenta una conclusione da fuori, lo scarso equilibrio al momento del tiro non premia l’attaccante napoletano

57′ Primo cambio per Iori: Salomaa al posto di Iuliano

53′ Giallo per Paglino dopo la vistosa trattenuta ai danni di Macca per fermare la ripartenza avversaria

51′ ZANELLATI! RISCHIA L’ERRORE DOPO AVER VALUTATO MALE IL CROSS MA SI SALVA CON UNA PARATA DI RIFLESSO SULLA CONCLUSIONE AL VOLO DI DA GRACA. BRIVIDO CASERTANA

48′ DELI, DOPPIO PALO! GALLETTA FA TUTTO PERFETTAMENTE SULLA FASCIA SALTANDO DUE UOMINI E METTENDO IN MEZZO IL CROSS BASSO. PIOMBA DALLE RETROVIE DELI CHE VA A BOTTA SICURA MA TROVA LA DOPPIA DEVIAZIONE DEL PALO A NEGARGLI LA RETE

45′ Montero mette mano ai cambi: out Anghelé e Palumbo per Papadopoulos e Macca

SECONDO TEMPO INIZIATO

FINE PRIMO TEMPO

45′ Annunciato 1′ di recupero

43′ GOL JUVENTUS! ANGHELE’ SPIAZZA ZANELLATI, PARTITA DI NUOVO IN PARI AL PINTO

42′ RIGORE JUVENTUS! GATTI ENTRA IN NETTO RITARDO SU ANGHELE’, DI REDA PUNTA SUBITO VERSO IL DISCHETTO

41′ Giallo per Iuliano dopo un’entrata in ritardo su Stivanello

38′ Scatto di Paglino sulla linea dell’out, buon pallone in mezzo per Iuliano che non riesce a convertire in rete il contrasto con il portiere avversario. Ennesima occasione per la Casertana

31′ Buona parata di Zanellati sul colpo di testa del numero 10 Anghelé, cercano la reazione i torinesi

29′ Ancora Casertana! Altro stacco imponente, stavolta di Deli che non riesce a convertire un’altra preziosa palla gol

29′ Falasca stacca di testa sul corner, palla sopra lo specchio

27′ GALLETTA! LASCIA PARTIRE UNA BOMBA DA FUORI AREA, DAFFARA CON UN RIFLESSO FELINO SPINGE LA SFERA SULLA TRAVERSA E POI IN CORNER

22′ GOL JUVENTUS! DA GRACA ENTRA IN AREA, LASCIATO SOLO DA HEINZ, PUNISCE ZANELLATI E GELA I FESTEGGIAMENTI DEL PINTO, RIMETTENDO IN GIOCO I BIANCONERI

20′ GOL CASERTANA! GALLETTA TRASFORMA IL PENALTY CON UNA CALMA SIDERALE SPIAZZANDO DAFFARA, RADDOPPIO FULMINEO DEI FALCHI

19′ RIGORE CASERTANA! GALLETTA UBRIACA LA DOIFESA BIANCONERA E SERVE DELI CHE VIENE STESO IN AREA, DI REDA INDICA SENZA ALCUN DUBBIO IL DISCHETTO

16′ GOL CASERTANA! OTTIMO CONTRAPIEDE CON UNA PROGRESSIONE FANTASTICA DI DELI CHE SERVE PAGLINO SULLA PROFONDITA’. L’ESTERNO ENTRA IN AREA SBLOCCA IL RISULTATO INSACCANDO ALLE SPALLE DI DAFFARA. FALCHI IN GRANDE SPOLVERO

13′ GATTI! DOPO IL CORNER DI FALASCA LA PALLA RIMANE IN MEZZO E NELLA CARAMBOLA IL DIFENSORE DELLA CASERTANA PROVA IN TACCO AL VOLO DA DISTANZA RAVVICINATA, MIRACOLO VERO E PROPRIO DI DAFFARA NEL SALVARE IL RISULTATO

12′ Anghelé entra in maniera scomposta su Bianchi, i rossoblù guadagnano un buon calcio piazzato

6′ Gioco molto fisico dopo i primi minuti, pressione molto alta dei falchi in fase di non possesso

1′ Al via il match!

Le formazioni ufficiali:

CASERTANA (4-2-3-1): Zanellati; Heinz, Bacchetti, Gatti Falasca; Proia, Bianchi; Paglino, Deli, Galletta; Iuliano. All. M. Iori

JUVENTUS NEXT GEN (3-4-2-1): Daffara; Stivanello, Scaglia, Pedro Felipe; Comenencia, Peeters, Palumbo, Cudrig; Guerra, Anghelé; Da Graca. All. P. Montero

La prima partita di mister Iori al Pinto in questa Serie C è arrivata e non poteva essere più simbolica di così: con la Juventus Next Gen i falchetti vanno a caccia della rivincita degli scorsi playoff per riscattare una delusione ancora limpida nella mente dei tifosi rossoblù. Ulteriore voglia di riscatto dopo il pareggio a Latina ottenuto allo scadere dei 90’, ma attenzione ai bianconeri, volenterosi di rifarsi dopo la sconfitta contro il Cerignola.

Alfonso Centore