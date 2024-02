RILEGGI IL LIVE. CASERTANA-MONTEROSI 4-3. Partita folle al Pinto. I falchetti prima crollano, poi l’impresa

SEGUI LA DIRETTA LIVE DEL MATCH

90’+7 Fischia tre volte Catanoso, partita folle tra Casertana e Monterosi, finisce 4-3 per i padroni di casa con gol nei minuti finali

90’+2 Ammonito Rovaglia, l’attaccante si è tolto la maglia dopo la rete che ha fatto crollare lo stadio di Caserta

90’+2 GOL CASERTANA! ANASTASIO FA CIO’ CHE VUOLE SULLA FASCIA E RIENTRA PER SEVRIRE UN TIRO-CROSS SU CUI SI FA TROVARE PRONTO ROVAGLIA CHE MANDA DI NUOVO IN VANTAGGIO LA CASERTANA. CHE PARTITA AL PINTO!

90′ Annunciati 6′ di recupero

90′ GOL MONTEROSI! GAVIOLI ENTRA IN AREA E METTE IN MEZZO PER VANO CHE NON SBAGLIA A PORTA SGUARNITA. PARTITA FOLLE A CASERTA

86′ Ammonito Mbende che, per velocizzare le azioni di gioco, trascina Celiento fuori del terreno di gioco. Il capitano dei rossoblu’, già ammonito, al contrario riceve un richiamo da Catanoso per essersi aggrappato alle gambe dell’ufficiale di gara. Succede di tutto al Pinto

82′ GOL ANNULLATO MONTEROSI! AVEVANO TROVATO IL GOL CON UN’OTTIMA RIPARTENZA, MA IL GUARDALINEE ALZA LA BANIDERINA E SPEZZA I SOGNI DI GLORIA DELLA SQUADRA DI SCAZZOLA

80′ Ultimi due cambi per il Monterosi: in campo Rossi e Silipo per Gori e Piroli

76′ GOL CASERTANA! TROTTA SULLA FASCIA ANASTASIO PER LA RIPARTENZA ROSSOBLU’, BUCA TRA LE GAMBE FORTE CHE RIESCE A TROVARE UNA DEVIAZIONE, MA A PORTA SGUARNITA CARRETTA SIGLA LA DOPPIETTA E LA RIMONTA COMPLETATA DA PARTE DEI FALCHI

74′ Secondo cambio per Cangelosi: Taurino lascia spazio a Rovaglia

71′ Cambia in attacco il Monterosi: Gavioli entra per Eusepi

67′ Ammonito Celiento per proteste

67′ PALO PER LA CASERTANA! GRAN PALLA MESSA IN MEZZO DA TAVERNELLI, SVIRGOLA DI PRIMA CASOLI E LA SFERA DIVENTA OTTIMA PER LA TESTA DI ANASTASIO CHE CONCLUDE SUL LEGNO. CRESCE LA QUALITA’ DELLA CASERTANA

66′ CELIENTO AL VOLO! SERIE DI RIMPALLI IN AREA CON IL PALLONE CHE SI IMPENNA E DA POSIZIONE DEFILATA CI PROVA IL CAPITANO DEI FALCHI. GRN RISPOSTA DI FORTE

65′ Ammonito Vano

63′ GOL CASERTANA! PUNIZIONE AL BACIO DI TOSCANO PER LA TESTA DI BACCHETTI. INCORNATA DEL CENTRALE EX FERALPISALO’ FATALE PER FORTE E AGGAUNTA IL PARI LA SQUADRA DI CANGELOSI

62′ Ammonito Scarsella per un’entrata sconsiderata su Calapai

55′ Cambi per Scazzola: fuori Crivello e Fantacci per Crescenzi e Scarsella

51′ Uscita fantasiosa di Venturi per anticipare Eusepi, la punta vince il rimpallo e prova a indirizzare la sfera verso la porta col tacco. Quasi sulla linea arriva Bacchetti a fermare il pallone. Pericolo per i falchi

47′ TAURINO! INSERIMENTO PERFETTO E BUON CONTROLLO AL VOLO CHE PORTA AL TIRO IN PORTA. IMPEGNATO, FORTE SA RISPONDERE AL 25 DEI FALCHI

45′ Cambia a centrocampo Cangelosi: Casoli subentra all’ammonito Deli

SECONDO TEMPO INIZIATO

FINE PRIMO TEMPO

45’+4 DELI! SI COORDINA PER IL DESTRO AL VOLO DAL LIMTE DELL’AREA SFIORANDO IL PALO. Altra chance mancata per la Casertana

45’+2 Punizione per il Monterosi battuta in mezzo, sulla respinta ci prova Parlati spaventando la difesa rossoblù ma non trovando la porta

45′ Annunciati 4′ di recupero

42′ Fantacci, quasi a spezzare il ritmo dei padroni di casa, tenta una disperata conclusione dai trenta metri. Trova solo il fondo il centrocampista del Monterosi

41′ BACCHETTI! INCURCIONE IN AREA DEL CENTRALE CHE VIENE SERVITO DAVANTI AI PALI DI FORTE MA FALLISCE A TROVARE LO SPECCHIO. SI ACCENDONO I FALCHI

39′ ANASTASIO! SERVITO DA TOSCANO SULLA SOVRAPPOSIZIONE DELL’ESTERNO CHE AENTRA IN AREA MA TROVA SOLO L’ESTERNO DELLA RETE SU UNA GHIOTTA OCCASIONE PER IL PARI DELLA CASERTANA

34′ Ammonito Gori per un’entrata fallosa su Toscano

31′ GOL CASERTANA! CARRETTA TRASFORMA DAL DISCHETTO BATTENDO LENTO E CENTRALE INGANNANDO FORTE. DIMEZZA LO SVANTAGGIO LA SQUADRA DI CANGELOSI

30′ RIGORE CASERTANA! PIROLI STENDE BACCHETTI IN AREA, OCCASIONE DI ACCORCIARE PER I FALCHI, CARRETTA SUL DISCHETTO

29′ Punizione da distanza siderale battuta da Anastasio, gran botta che trova la deviazione

27′ Super movimento di Taurino al limite dell’area che con una gran finta di corpo si libera del difensore e prova ad andare in porta costringendo Forte ad una gran parata. Cerca di spingere la Casertana

23′ VANO! ANCORA SU PALLA INATTIVA, STAVOLTA SU CALCIO PIAZZATO SI STACCA DALLA MARATURA L’ATTACCANTE DEGLI OSPITI CHE SI RITROVA A TU PER TU CON VENTURI, COSTRETTO ALLA PARATA PER SALVARE I FALCHI DA UN 3-0 CHE SAREBBE STATO UMILIANTE

18′ Tentativo disperato di Toscano da fuori, sembra iniziare a perdere lucidità la squadra di Cangelosi dopo il secondo gol subito

17′ Ammonito Sini, primo giallo per gli ospiti

16′ RADDOPPIO MONTEROSI! SUL CALCIO D’ANGOLO SVETTA MBENDE E BATTE IL PORTIERE ROSSOBLU’. ANCORA CINICO IL MONTEROSI SU PALLA INATTIVA ED E’ CONFUSIONE TOTALE PER LA CASERTANA

15′ GORI! DA LONTANISSIMO RISCHIA L’EUROGOL, VENTURI IN CORNER

13′ Traversone di Carretta sullo scarico di Sciacca, esce ed anticipa tutti Forte bloccando la sfera, continuano i tentativi della squadra di Cangelosi

11′ Ammonito Deli per un fallo a centrocampo, situazione non ideale per Cangelosi con solo quattro centrocampisti a disposizione tra i convocati

7′ Discreto sviluppo dei falchi verso la metà campo avversaria, palla a Deli che si lascia andare ad una conclusione dal limite dell’area, debole e al lato del palo di Forte. Cerca di reagire la Casertana

3′ GOL MONTEROSI! SPEZZA DA SUBITO I SOGNI DEI FALCHI LA SQUADRA DI SCAZZOLA. DAL CORNER FA UNA GRAN SPONDA VANO VERSO IL SECONDO PALO PER CAPITAN PIROLI CHE DA DUE PASSI INSACCA ALLE SPALLE DI VENTURI

1′ Al via il match

Le formazioni ufficiali:

Casertana (3-4-3): Venturi; Bacchetti, Celiento, Sciacca; Calapai, Deli, Toscano, Anastasio; Carretta, Tavernelli, Taurino. All. Vincenzo Cangelosi

Monterosi Tuscia (4-4-2): Forte; Sini, Mbende, Piroli, Verde; Crivello, Gori, Parlati, Fantacci; Vano, Eusepi. All. Cristiano Scazzola

La Casertana ritrova i propri tifosi tra le mura del Pinto in una sfida contro il Monterosi Tuscia che sa di riscatto per la squadra di Cangelosi. Il periodo è il più negativo dall’inizio della stagione, la vittoria sembra essere un ricordo perduto. Non aiuta il tecnico ex vice Zeman la situazione sul tabellino degli indisponibili: Proietti, Damian, Montalto, ai quali si aggiunge il nome dello squalificato Curcio. Nessuna assenza degna di nota per Scazzola.

Alfonso Centore