LIVE. CASERTANA-TRAPANI 0-1. Lascano punisce i falchi, i rossoblù chiudono il girone di andata con una sconfitta. RIVIVI LA PARTITA MINUTO PER MINUTO

FINE SECONDO TEMPO

90’+4 Tiro di Deli da distanza astronomica. Pallone ampiamente fuori bersaglio

90′ Annunciati 6′ di recupero

85′ Va in porta Bifulco, pronto Zanellati a mettere in corner

82′ Doppi cambio anche per la Casertana: fuori Bianchi e Carretta per Iuliano e Deli

81′ Doppio cambio per Capuano: fuori Karic e Carriero per Carraro e Crini

78′ ESPULSIONE CASERTANA! DOPO UNA PARTITA QUASI PERFETTA KONTEK ROVINA TUTTO CON UN’ENTRATA SU FALL. DOPPIO GIALLO PER LUI

74′ Sostituzione per il Trapani: Spini al posto di Lescano

71′ Altro cambio per Iori: fuori Proia per Bakayoko

67′ GOL TRAPANI! BRUTTA PALLA PERSA DA BIANCHI IN DIFESA, CARRIERO RECUPERA E SERVE IN ALLUNGO LESCANO CHE E’ FREDDO NELL’INCROCIARE ALLE SPALLE DI ZANELLATI

63′ Ammonito Kontek

59′ Ammonito Celiento

57′ Cambio per Capuano: Kanoute lascia spazio a Fall

56′ Ammonito Benedetti

56′ Prima conclusione del Trapani: Bifulco svetta sugli sviluppi di un corner, pallone alto sopra la traversa

53′ Damian a terra, dopo un contrasto di gioco ha provato a stringere i denti ma non ce la fa: al suo posto Capasso

46′ PAGLINO! Semina Benedetti con un ottimo stop, poi va in porta con il mancino rasoterra. Intuisce Seculin

SECONDO TEMPO INIZIATO

FINE PRIMO TEMPO

45′ Rasoiata di Celiento dalla trequarti, impensierisce Zanellati senza trovare la porta

36′ Chiusura imperiale di Kontek che trova Collodel al limite dell’area pronto a scaricare verso la porta. Conclusione di poco al lato dello specchio

17′ Tiro da fuori di Carretta, pallone fuori di un soffio. Ha iniziato bene la Casertana

16′ DAMIAN! PENNELLA UNA PUNIZIONE PERFETTA CON IL DESTRO, MOLTO BRAVO SECULIN A TOGLIERE LA SFERA DALL’INCROCIO DEI PALI

11′ Cross di Paglino che con complicità del vento diventa un tiro insidioso per Seculin, costretto a mettere in corner il pallone in qualche modo

8′ Cross di Benedetti, esce comodamente Zanellati in presa

1′ Al via il match!

Le formazioni ufficiali:

Casertana (3-4-2-1): Zanellati; Heinz, Bacchetti, Kontek; Paglino, Damian, Collodel, Fabbri; Bianchi, Proia; Carretta. All. Ior

Trapani (3-4-3): Seculin; Celiento, Silvestri, Sabatino; Ciotti, Karic, Carriero, Benedetti; Kanoute, Lescano, Bifulco. All. Capuano

È arrivato il giro di boa per il Girone C, con la 19ª giornata che vede la Casertana affrontare tra le mura amiche del Pinto il Trapani, da molti considerato la delusione del campionato fino ad ora. Iori ritrova Asencio o Bakayoko in attacco, da valutare il loro impiego.

Alfonso Centore