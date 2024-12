RILEGGI IL LIVE. CROTONE-CASERTANA 2-3. Bianchi riporta i falchi alla vittoria, Iori espugna lo Scida dopo una gara rocambolesca. LA DIRETTA

FINE SECONDO TEMPO

90′ Annunciati 4′ di recupero

82′ Cambi anche per il Crotone fuori Grappelli e Schirò per Rojas e Giron.

82′ Si cambia tra le fila della Casertana: dentro Heinz e Deli per Collodel e Bianchi

81′ Ammonito Kolaj per un fallo su Carretta

78′ Ammonito Zanellati per eccessiva perdita di tempo

72′ Ammonito Bianchi

70′ Corner di Damian che gira pericolosamente verso la porta a causa del vento, D’Alterio costretto a mettere in corner

69′ Altro cambio per il Crotone: Kolaj prende il posto di Oviszach

65′ Buona presa di Zanellati sull’incornata di Di Pasquale, non molla il Crotone

57′ Tiro dal limite di Collodel, pallone alto sopra la traversa

57′ Arrivano due cambi per Longo: dentro Vitale e Barberis per Spina e Gallo

47′ GOL CASERTANA! CONFUSIONE CHE NASCE DAL CORNER, COLPISCE INIZIALMENTE IL PALO KONTEK, POI APPOGGIA QUANTO BASTA BIANCHI PER RIPORTARE I FALCHI IN VANTAGGIO

45′ Subito due cambi per Iori: Salomaa e Fabbri per Paglino e Matese

SECONDO TEMPO INIZIATO

FINE PRIMO TEMPO

45′ Annunciati 3′ di recupero

45′ GOL CROTONE! INGENUITA’ DELLA CASERTANA CHE SI FA ANTICIPARE IN FASE DI RINVIO DI ZANELLATI, GUIDO GOMEZ SERVE CON LA TESTA TUMMINELLO IN PROFONDITA’ CHE NON SBAGLIA A TU PER TU CON L’ESTREMO DIFENSORE ROSSOBLU’

42′ GOL CROTONE! CROSS MORBIDO DI GUERINI, SVETTA TUMMINELLO CHE BATTE ZANELLATI E ACCORCIA LE DISTANZE

37′ RADDOPPIO CASERTANA! DIALOGO FANTASTICO SULL’UNO-DUE TRA BIANCHI E CARRETTA CHE LANCIA IL NUMERO 30 IN RIPARTENZA, ATTERRATO IN AREA NELL’UNO CONTRO UNO ARRIVA PROIA CHE SPINGE A PORTA SGUARNITA IL PALLONE IN RETE

35′ FALASCA! Buona costruzione sulla fascia con Paglino, parte il cross su cui si avventa il numero 37 al limite dell’area piccola. Errore clamoroso del terzino della Casertana che spara alle stelle

32′ SPINA! UNO CONTRO UNO IN VOLATA DEL GIOCATORE DI LONGO CONTRO ZANELLATI, ANCORA UNA VOLTA DECISIVO PAGLINO CHE RIESCE NEL RECUPERO DA DIETRO, INDUCENDO L’AVVERASIO ALL’ERRORE

28′ Ammonito Gallo per un intervento in ritardo su Matese

25′ Ammonito Carretta per proteste, sono già tre i cartellini per la Casertana

23′ ANCORA OVISZACH! RACCOGLIE LA RIBATTUTA DOPO LA CONCLUSIONE DI TUMMINELLO, AL MOMENTO DEL TIRO E’ PROVVIDENZIALE PAGLINO NEL RECUPERO

20′ Destro a giro di Oviszach che ci riprova, niente da fare per il top-scorer del Crotone

17′ Intervento scellerato di Matese con gamba molto alta su Oviszach. L’arbitro Drigo opta per il giallo tra le proteste dei Pitagorici

15′ Tiro-cross di Oviszach che si spegne sul fondo dopo un buon dialogo con Tumminello

11′ Prosegue la cavalcata di Falasca sulla fascia sinistra, arriva al cross con una palla insidiosa che costringe D’Alterio a smanacciare per allontanare una palla insidiosa nei pressi dell’area piccola

4′ GOL CASERTANA! GRANDE GIOCATA DI BIANCHI SULLA FASCIA DESTRA CHE RIESCE A METTERE LA SFERA TESA IN AREA. RACCOGLIE IL PALLONE ALL’ALTEZZA DEL DISCHETTO CARRETTA, SPINGENDO IN PORTA E MANDANDO IN VANTAGGIO I FALCHI

2′ Subito un ammonito, Falasca finisce sul taccuino del giudice di gara. Diffidato, salterà la prossima gara

1′ Al via il match

Le formazioni ufficiali:

CASERTANA (3-4-1-2): Zanellati; Collodel, Bacchetti, Kontek; Paglino, Bianchi, Matese, Falasca; Damian; Carretta, Proia. All. Iori

CROTONE (4-2-3-1): D’Alterio; Guerini, Di Pasquale, Armini, Groppelli; Gallo, Schirò; Spina, Tumminello, Oviszach; Gomez. All. Longo

Iori e i suoi uomini sbarcano sulle coste della Magna Grecia per affrontare il Crotone di Longo, proveniente da una striscia di nove risultati utili consecutivi. Non sarà facile per la Casertana, che deve sopperire a una cartella medica abbastanza piena, a cui si aggiunge anche Bakayoko dopo l’infortunio durante lo scorso turno.

Alfonso Centore