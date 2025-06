LIVE. Fiamme stanno distruggendo capannone nell’allevamento: nube nera copre la zona

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CASERTA – Momenti di apprensione nel primo pomeriggio di oggi a causa di un vasto incendio divampato all’interno dell’azienda agricola “Durante”, situata nel territorio di Vairano Patenora, al confine con Pietravairano. Le fiamme, alte e difficili da domare, hanno interessato in particolare un capannone dove era stoccato del foraggio. A quanto pare, proprio il materiale altamente infiammabile avrebbe contribuito a far divampare rapidamente il rogo, che si è esteso in pochi minuti.

Sul posto sono impegnate diverse squadre dei vigili del fuoco, che stanno lavorando senza sosta per cercare di circoscrivere l’incendio ed evitare che si propaghi ad altre aree della struttura. Al momento non è ancora chiara la causa dell’incendio. Non si registrano feriti, ma i danni alla struttura sembrano ingenti. L’aria è densa di fumo e l’odore acre del foraggio bruciato è avvertibile anche a distanza.