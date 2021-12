LIVE. FOTO E VIDEO. In migliaia nelle strade senza mascherina, questa è la MOVIDA DEL CONTAGIO

AVERSA – In questi due anni ci siamo ormai resi conto che quasi nulla può fermare la voglia di festeggiare la vigilia di Natale in strada. Ce ne sono tantissime di immagini del genere, oggi scegliamo Aversa soltanto perché la città normanna è chiaramente un luogo simbolo delle serate, del divertimento della nostra provincia. Ma non si pensi che sia una specifica tutta aversana, assembramenti all’esterno dei locali si stanno registrando in tutte le grandi città della provincia di Caserta, capoluogo in primis.

Nei prossimi giorni, probabilmente, pubblicheremo altri immagini simili, ma nel frattempo non possiamo far altro che darvi conto della circostanza che l’ordinanza del presidente della regione Campania Vincenzo De Luca è stata disattesa da migliaia di giovani e meno giovani, che poco si sono interessati al divieto di scendere in strada per gli auguri della vigilia, riversandosi fuori ai locali. Si può essere a favore o contrari alla scelta del governatore, partendo dal presupposto che il rischio di contagio è più basso in strada rispetto, ad esempio, ad un luogo al chiuso, contesto per il quale non ci sono state restrizioni. A torto o a ragione, quindi, resta il fatto che si sta disattendendo ciò che è previsto nelle ordinanze, che sono delle leggi, le quali andrebbero rispettate. Sicuramente un intervento della Polizia municipale sarebbe stato necessario, ma per ora nulla cambia.

Per quanto riguarda questa immagini di Aversa provengono da via Cilea, all’esterno di un noto bar.