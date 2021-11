IL VIDEO LIVE. IL DRAMMA DELLA CASA CROLLATA. Il corpo di Mario viene portato via. Un applauso saluta il feretro

Continua il lavoro durissimo e la corsa contro il tempo dei Vigili del Fuoco e delle unità cinofile arrivate in via Napoli, a Cancello Scalo, pochi minuti dopo l’eplosione causata da una fuga di gas, che ha letteralmente sbriciolato una casa di due piani, danneggiando quelle circostanti

(Aggiornamenti a cura di Fabio Gagliardi)

AGG. 17:55 – Arriva l’ufficialità della morte di Mario Sgambato anche da parte dei Vigili del Fuoco, che hanno appena diramato il seguente comunicato:

Dopo molte ore di lavoro e dopo aver estratto dalle macerie la donna dispersa ancora in vita, i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta unitamente alle squadre provenienti dal Comando di Napoli e ai nuclei Usar (Urban Search and Rescue) del Comando di Caserta, Napoli e Roma, sono riusciti ad individuare ed estrarre dalle macerie anche il corpo esanime del secondo disperso.

L’intervento è ancora in corso per le operazioni di messa in sicurezza dell’intera zona. Sul posto è intervenuto anche il nucleo di Polizia Giudiziaria del Comando di Caserta per i rilievi volti a stabilire le cause del crollo.

AGG. 17:20 – Arriva la tragica notizia: Mario Sgambato è stato ritrovato senza vita. Si sta procedendo all’estrazione del corpo, rinvenuto in corrispondenza di quella che, prima del crollo, era la camera da letto. Sono già pronti i teli bianchi che serviranno a coprirlo per portarlo via. Data la certezza della morte e l’impossibilità di operare alcuna manovra salvavita, l’ambulanza si è già allontanata.

AGG.17:03 – Giuseppina Sammaciccio è stata trasferita all’ospedale Cardarelli di Napoli a causa delle lesioni subite nel crollo, ma soprattutto perché, nel grande nosocomio partenopeo potranno essere curare le serie ustioni da essa riportata nell’esplosione. Per quanto riguarda il marito Mario Sgambato, non manca molto ai soccorritori per raggiungerlo. Già sono pronte le barelle con i sanitati in allerta.

È da dieci ore sotto alle macerie e non dà segni di vita. Non si sa ancora, però, se abbia perso i sensi o se, purtroppo, non ce l’abbia fatta.

AGG. 16:48 – I soccorritori si avvicinano sempre di più a Mario Sgambato. Con i loro mezzi specializzati, i Vigili del Fuoco hanno aperto un varco che servirà per visualizzare meglio il corpo del pensionato. Intanto sul posto sono arrivate anche le torri-faro. Le ricerche andranno avanti nonostante l’incedere del buio.

15:41 CANCELLO SCALO – Dal luogo del crollo ci giunge notizia dell’individuazione del signor Mario Sgambato.

Al momento non darebbe segnali di vita, ma si tratta di notizie frammentarie, nel senso che l’individuazione sotto alla montagna di macerie della casa di via Napoli crollata a seguito di una fuga di gas è avvenuta, ma che non si possono ancora fornire responsi sulle condizioni dell’uomo.

Ricordiamo che un paio di ore fa è stata, invece, liberata dalle macerie la moglie Giuseppina Sommaciccio, salvata dal fatto che il crollo ha creato una sorta di cellula di salvataggio, una mini-stanza, in cui la donna ha potuto respirare, trascorrendo 7 ore terribili fino a quando i mezzi specializzati dei Vigili del Fuoco non l’hanno liberata.