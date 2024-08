LIVE. LE FOTO. MALTEMPO: strade come fiumi, auto trascinate via dal fango

Ricordiamo che la Regione Campania ha diramato un avviso di allerta meteo per maltempo con livello di criticità di colore giallo valido fino a mezzanotte

SAN FELICE A CANCELLO – Situazione difficile nel casertano per il maltempo che in queste ore si è abbattuto sull’intera provincia. A San Felice a Cancello, in particolare nelle frazioni di Talanico e Cave, macchine e motorini sono state travolte dal fango creando grandi disagi e condizioni di pericolo per gli abitanti della zona.

Ricordiamo che la Regione Campania ha diramato un avviso di allerta meteo per maltempo con livello di criticità di colore giallo valido fino a mezzanotte. Gli esperti della protezione civile prevedono forti temporali e raffiche di vento. Il consiglio è di monitorare il verde pubblico e le strutture esposte, come ad esempio i ponteggi dei cantieri.