Lo spaccio dei Cervinari, fioccano le richieste di concordato

SAN FELICE A CANCELLO/SANTA MARIA A VICO. Nuova udienza, presso la corte d’Appello di Napoli, del processo ai cosiddetti Cervinari, associazione a delinquere dedita allo spaccio di droga, con a capo il ras Filippo Piscitelli. Tre le richieste di concordato presentate stamattina dai legali di Angelo Biagio Carfora, Alfonso Grego e Giuseppe D’Anna.ù

A queste tre si aggiungono poi 5 rinunce ai motivi di appello per il ras Piscitelli, per Antonio Piscitelli, per Gennaro Iannone, Giuseppe Zampano e Daniele Rivetti. Istanze atte ad ottenere uno sconto di pena. Sono 19, in totale, gli imputati e tutti rispondono a vario titolo di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e detenzione di droga ai fini dello spaccio. Il processo è nato dalla retata dell’aprile del 2022 nel corso della quale finirono il manette 37 persone.

