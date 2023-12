Lo strano patto tra il clan dei Casalesi e gli eredi marcianisani dei Piccolo e dei Belforte: fuori dal carcere Mario Raffaele De Luca

CASAL DI PRINCIPE – Il tribunale del Riesame di Napoli ha liberato dal carcere Mario Raffaele De Luca, 42enne di Casal di Principe, figlio di Giancarlo, uomo di punta della fazione Bidognetti del clan dei Casalesi.

Ora andrà agli arresti domiciliari, dopo che per mesi è stato recluso dietro le sbarre, essendo ritenuto l’uomo a capo del gruppo criminale che tra il 2017 e il 2018 si è segnalato per una serie di episodi di estorsione, compiuti in nome del clan dei Casalesi, ai danni di commercianti e imprenditori di diverse città della nostra provincia.

Il racket sarebbe avvenuto nei comuni di Teverola, Castel Volturno, Marcianise, San Cipriano d’Aversa.

Nell’inchiesta della Dda partenopea risultano coinvolti anche due elementi di primo piano della camorra di Marcianise, Camillo Belforte, figlio del boss Domenico Belforte, completamente libero dallo scorso marzo, e Achille Piccolo.

I due si sono incrociati con De Luca in relazione all’acquisto di un capannone industriale di Marcianise, per il quale un noto imprenditore a loro legato aveva versato alla società venditrice un acconto di 500mila euro, salvo poi tirarsi indietro dall’affare.