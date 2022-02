L’omicidio di Romeo Bondanese. Fissata l’udienza per il killer e altri quattro

CASAPULLA -Fissata l’udienza preliminare per i 5 imputati, tutti minorenni, coinvolti nell’omicidio di Romeo Bondanese ucciso il 16 febbraio 2021 a pochi passi dal Mc Donald’s di Formia. È quanto disposto dal Tribunale per i Minorenni di Roma come da richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero Maria Perna per i 5 minorenni (4 residenti tra Casapulla e Portico di Caserta, uno a Formia) che dovranno presentarsi dinanzi al Gup Efisia Gaviano nella seconda metà di maggio. Le indagini degli investigatori della polizia hanno potuto ricostruire cosa successe quella sera. All’origine della tragedia c’era stato un banale litigio tra la vittima e il 17enne di Casapulla che, nel litigio, aveva estratto un coltello con cui aveva ferito i due giovani formiani.