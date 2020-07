MARCIANISE – L’ospedale di Marcianise perde l’Ortopedia. Dall’inizio di agosto, infatti, sarà effettivo il trasferimento dei medici in servizio presso questo reparto ad altre strutture ospedaliere dell’azienda sanitaria casertana.

Più precisamente: il dottor Fabio Cecconi sarà trasferito presso l’ospedale “San Rocco” di Sessa Aurunca, mentre i medici Mario D’Addiego e Francesco Mennella entreranno in servizio presso l’ospedale di Piedimonte Matese.

Ciò vuol dire che Marcianise resterà completamente sguarnita del reparto di Ortopedia, in quanto il quarto medico in organico è risultato vincitore di concorso in una struttura del napoletano e lascerà, quindi, l’Asl di Caserta.

Un sogno breve, quello di avere l’Ortopedia a Marcianise, giunta pochi mesi fa in seguito alla trasformazione dell’ospedale di Maddaloni in presidio Covid.