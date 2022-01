L’ospedale Melorio di S.MARIA C.V. convertito di nuovo in Covid Center

SANTA MARIA CAPUA VETERE – L’ospedale Melorio di Santa Maria Capua Vetere sarà nuovamente convertito in Covid Center per fronteggiare la nuova fase dell’emergenza sanitaria. Prosegue dunque l’adeguamento dell’offerta voluta dalla Regione Campania per fronteggiare l’ondata di nuovi contagi.

“Tale scelta dell’Asl è stata resa necessaria ed indifferibile dalle previsioni, per le prossime settimane, di un notevole incremento dei ricoveri di malati Covid con il rischio concreto che le attuali strutture non siano in grado di soddisfare la domanda di cure ospedaliere per i positivi – ha detto il sindaco di S.M. Capua Vetere Antonio Mirra -. Manteniamo un atteggiamento istituzionale di rispetto per le scelte dell’azienda sanitaria e non di un tanto inutile quanto irresponsabile ostruzionismo. Ma esigeremo il rigoroso rispetto dell’impegno di riconversione del nostro presidio ospedaliero alle sue funzioni nel preciso momento in cui verrà meno l’attuale bisogno di ricovero legato all’ennesima forte ondata della pandemia“.