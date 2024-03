Lotta al parcheggio selvaggio, Marcianise in Bici lancia la campagna di sensibilizzazione. Ecco come aderire

Un volantino da stampare e lasciare sul parabrezza dell’automobilista indisciplinato

MARCIANISE – L’associazione Marcianise in Bici ha lanciato una campagna di sensibilizzazione sul tema importantissimo del parcheggio selvaggio delle automobili sui marciapiedi: un atto di inciviltà da condannare senza se e senza ma.

“Il marciapiede è uno spazio riservato esclusivamente ai pedoni – si legge in una nota pubblicata dall’associazione marcianisana – La sosta o la fermata dei veicoli costituiscono un ostacolo e un pericolo, soprattutto per persone con disabilità, anziani e genitori con passeggini. Purtroppo nella nostra città sono molto frequenti i parcheggi selvaggi, sono anni che osserviamo questo assurdo e incosciente fenomeno tale da portarci oggi a iniziare una lotta mediatica contro gli automobilisti indisciplinati. Volontari e simpatizzanti di Marcianise in Bici da oggi lasceranno sul parabrezza delle autovetture parcheggiate sui marciapiedi e sulle strisce pedonali volantini per sensibilizzare l’automobilista sull’argomento.La campagna di sensibilizzazione continuerà sui vari canali social. Vuoi aiutarci a risolvere questo problema? Condividi il volantino e/o stampalo e lascialo sul parabrezza dell’automobilista indisciplinato”.

Ecco il volantino da stampare: