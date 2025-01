LOTTO. CAPUA baciata dalla fortuna: vinti 31mila euro

Ancora una volta la Dea Bendata si è fermata nella città di Fieramosca

CAPUA – La fortuna bacia Capua nelle ultime due estrazioni del Lotto di venerdì 17 gennaio e sabato 18 gennaio 2025. Come riporta Agipronews, colpo oltre 31mila euro vinti grazie a una quaterna e quattro terni su tutte le ruote. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 10,1 milioni di euro, per un totale di 70,6 milioni di euro da inizio 2025.