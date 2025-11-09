Lui 31 anni, lei 19. ARRESTATO fidanzato violento. Accusato anche di rapina

SAN PRISCO – Nel corso della serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di San Prisco, con il supporto dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere, hanno eseguito un arresto nei confronti di un uomo di 31 anni, residente nel comune casertano.

L’individuo è accusato dei reati di tentata rapina, maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Le attività investigative, coordinate dall’Autorità Giudiziaria, hanno consentito di ricostruire una serie di episodi di violenza posti in essere dal soggetto ai danni della propria convivente, una giovane donna maggiorenne.

Dagli accertamenti è emerso che le condotte violente, sia verbali che fisiche, si sono protratte nel tempo in ambito domestico. In una delle circostanze oggetto di contestazione, l’uomo avrebbe inoltre tentato di sottrarre con la forza il telefono cellulare alla vittima.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dove rimarrà a disposizione della magistratura per le successive fasi procedurali.