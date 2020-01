L’ultimo post del papà morto improvvisamente: “Ho tanta voglia di abbracciare la mia famiglia”

CASERTA – (Lidia e Christian de Angelis) L’ultimo post del 37enne morto improvvisamente. Clemente Guida solo pochi giorni fa, il 1 gennaio 2020, di ritorno a casa dopo 3 giorni fuori per lavoro, scriveva su fb: “Il 2019 l anno più bello della mia vita, ho avuto la fortuna di sposare una piccola donna meravigliosa attenta e premurosa, è nato mio figlio ed è stato il più bel regalo che la vita mi potesse dare, auguri per il nuovo 2020 a tutti gli amici e colleghi, auguri alla mia famiglia al completo che mi sostenete sempre anche e soprattutto quando non ci sono, e un auguri a mia moglie e mio figlio tra poche ore papi è a casa sono 3 lunghi giorni che non vi vedo e ho tanta voglia abbracciarvi spero in un 2020 meraviglioso come il vecchio anno. Il mio lavoro la mia grande vita.”

Guida, originario di Maddaloni, viveva con la moglie e il piccolo appena nato da poco, ad Arienzo, era uno stimato chef, poi la tragedia, quando nel letto alle 1 circa la moglie lo ha trovato accasciato a terra a causa di un malore fatale che non gli ha dato scampo, nonostante i soccorsi e i tentativi del personale del 118 per Clemente non vi era più nulla da fare. I funerali si celebreranno stamattina alle 11 presso la chiesa di Sant’Andrea Apostolo in Arienzo.