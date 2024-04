L’Unione Ufficiali in Congedo d’Italia vuole premiare studenti casertani per ricordare la resa tedesca alla Reggia di Vanvitelli

CASERTA – La sezione casertana dell’UNUCI (l’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia), attraverso il suo presidente Generale di Brigata (c. a.) Ippolito Gassirà, rende noto di aver indetto, in vista delle celebrazioni in programma per l’80° anniversario della firma della resa incondizionata delle armate tedesche in Italia – anniversario che ricorrerà il prossimo anno – il concorso a premio “TEMI DEL CONVEGNO DI STUDI INTERNAZIONALE”, riservato a tutti gli studenti dell’Università e degli istituti della Scuola Superiore di secondo grado della provincia di Caserta,

L’iniziativa intende commemorare, nell’ambito delle attività socio-culturali del sodalizio dei militari in ritiro dal servizio, l’evento conclusivo del secondo conflitto mondiale, che ebbe luogo il 29 aprile 1945 nella nostra città a Palazzo Reale, sede del Comando Supremo delle Forze Alleate nel Mediterraneo, quando, alla presenza di delegati della Gran Bretagna, degli Stati Uniti e di un osservatore dell’Unione Sovietica, la Germania firmò la resa incondizionata delle armate tedesche in Italia. La resa tedesca a Caserta, che divenne operativa il 2 maggio, fu la prima di quelle che a catena, nei giorni successivi, seguirono nelle altre nazioni belligeranti e che portarono alla fine del conflitto in Europa.

Il piano della ricorrenza annuncia lo svolgimento della cerimonia di rievocazione il giorno di martedì 29 aprile 2025 e lo svolgimento di un convegno internazionale di studi in quei 28 e 30 aprile. I capitoli affrontati nella due giorni di approfondimento storico saranno: ” La Reggia di Caserta sede del Comando Supremo Alleato – Il ruolo del Mediterraneo nella Seconda Guerra Mondiale – Le vicende della Seconda guerra Mondiale dalla svolta del ‘43 alla resa tedesca – L’Italia dalla non belligeranza alla cobelligeranza – L’occupazione alleata e la transizione alla democrazia”.

In particolare, il concorso riservato ai giovani prevede che il candidato prenda in esame, a scelta, uno solo di tali argomenti. La finalità è quella di stimolare in essi una riflessione sui principi ispiratori dell’evento. Saranno ammessi al concorso progetti e lavori presentati, a libera scelta, in forma di 1) elaborato scritto, in cartaceo o in forma digitale, di max 15 cartelle, corredato di immagini e/o di disegni, con l’indicazione della bibliografia utilizzata; 2) documentario filmato, di max 15 minuti, con allegata liberatoria delle persone coinvolte nel filmato e l’autorizzazione all’utilizzo delle immagini; 3) disegno o fumetto, di max 12 tavole.

Tutti i lavori saranno sottoposti al giudizio della giuria che determinerà una classifica basandosi sulle proprie competenze storiche e culturali e sulla propria sensibilità artistica, tenendo conto della qualità del lavoro presentato e del modo di presentare le vicende storiche trattate, sia per il rigore dell’analisi che per la capacità di suscitare emozioni.

Le opere partecipanti dovranno essere consegnate “brevi manu” o spedite a mezzo posta all’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia di via Cesare Battisti del capoluogo non oltre il 30 giugno 2024.