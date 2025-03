LUSCIANO ALLE ELEZIONI. Mariniello di nuovo in campo: “La mia coalizione me l’ha chiesto e ci saremo. Eventualmente pronto anche a fare un passo indietro”

Dopo le firme dal notaio di due esponenti della maggioranza che ne hanno determinato la caduta, Qui sotto il testo integrale del comunicato stampa con cui la lista dell’ex sindaco conferma che scenderà in lizza alle elezioni del prossimo 25 e 26 maggio con eventuale coda di ballottaggio i giorni 8 e 9 giugno

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

LUSCIANO – Il gruppo politico Lusciano col Cuore, espressione dell’amministrazione uscente, si è riunito il 18 marzo 2025 per scegliere il candidato sindaco in vista delle prossime elezioni amministrative. Dopo un’attenta valutazione, la scelta è ricaduta su Giuseppe Mariniello, sindaco uscente sfiduciato, considerato la figura più rappresentativa per portare avanti il progetto amministrativo avviato nel precedente mandato.

Nonostante la fine anticipata della scorsa amministrazione a causa della sfiducia di alcuni franchi tiratori, il gruppo é rimasto compatto attorno a Lusciano col Cuore – tra cui l’ex presidente del Consiglio, diversi consiglieri ed assessori, oltre a numerosi sostenitori – ed hanno ribadito la volontà di proseguire il percorso iniziato, soprattutto in relazione al risanamento finanziario del Comune.

Un’amministrazione tra dissesto e risanamento

L’obiettivo principale della precedente amministrazione è stato il risanamento del bilancio comunale, gravato da un debito di 16 milioni di euro. La dichiarazione di dissesto è stata un passaggio obbligato per garantire un futuro più solido alle prossime generazioni, come sottolineato dallo stesso Mariniello che ha sempre affermato che l’obiettivo era quello di pensare ALLE PROSSIME GENERAZIONI e non solo ALLE PROSSIME ELEZIONI.

Sotto la guida dell’amministrazione Mariello, numerosi interventi sono stati messi in campo:

• Regolamentazione della gestione delle palestre scolastiche;

• Recupero del campo sportivo, precedentemente affidato a un gestore inadempiente;

• Predisposizione del piano di riequilibrio finanziario, confermato anche dal TAR;

• Portare a termine i progetti PNRR avviati dalla precedente amministrazione;

• Ottenimento di fondi per il restauro della Cappella di San Rocco;

• Riorganizzazione dei servizi di cui Lusciano è comune capofila, spesso segnati da disservizi negli anni passati.

partecipare attivamente al contenzioso;

⁠ridurre gli sprechi per gli interventi di interesse del settore lavori pubblici;

⁠oltre a tante altre attività già poste in essere

Apertura al confronto politico

Pur presentandosi con un programma già delineato nella precedente tornata elettorale, Lusciano col Cuore non intende chiudersi a riccio. Il gruppo si dice disponibile a dialogare con altre realtà politiche presenti sul territorio, nell’ottica di un’amministrazione condivisa che metta al primo posto il bene comune valutando anche la possibilità di rimettere in discussione il nome dell’eventuale candidato a primo cittadino.

Con il sostegno di più liste già pronte a scendere in campo, Lusciano col Cuore si prepara così a una campagna elettorale all’insegna della continuità amministrativa e dell’impegno per il risanamento e lo sviluppo della città.