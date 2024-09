Muore Claudia Salvi a 60 anni. Lutto nella storica famiglia casertana

Si tratta della figlia dell’ex Vicesindaco di Teano, Annamaria Gelsomino e del compianto Lucio Salvi

TEANO (Elio Zanni) – È venuta a mancare poche ore fa, oggi, 7 settembre 2024, presso il Policlinico Universitario Campus Bio-Medico di Roma, la dottoressa Claudia Salvi, originaria di Teano. Claudia, nata a Napoli 60 anni fa, da tempo lottava con coraggio contro una grave malattia, che purtroppo l’ha stroncata, proprio quando in molti nella sua città credevano bonariamente che le sue condizioni fossero in miglioramento. Purtroppo non era così.

Claudia era una persona d’oro. Laureata in Scienze Politiche, si era successivamente specializzata conseguendo master in lingua inglese presso l’Università di Cambridge, nel Regno Unito. Grazie alla sua passione e competenza linguistica, formava gli addetti e i funzionari delle pubbliche amministrazioni sui sistemi più efficaci per richiedere, ottenere e utilizzare i fondi europei per lo sviluppo, previa elaborazione di specifici progetti. La sua ultima trasferta professionale è stata in Turchia, dove ha assistito i funzionari locali nell’interfacciarsi con i colleghi di altre nazioni su progetti in corso. Il 28 ottobre prossimo, Claudia avrebbe dovuto tenere una conferenza per conto di alcuni uffici dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Claudia lascia la madre, la professoressa Annamaria Salvi Gelsomino, ex Vicesindaco di Teano, e il caro fratello Nicola Salvi. La famiglia Salvi è molto nota e stimata non solo a Teano, anche grazie all’impegno costante in politica e nel sociale di Annamaria, oltre che per l’integrità e la compostezza di Claudia. Il compianto padre, il dottor Lucio Salvi, è stato un medico di grande rilievo e responsabile reggente presso l’Unità prevenzione collettiva del Distretto 14 dell’Asl (Azienda Sanitaria Locale) di Teano. Lucio era anche un raffinato storiografo, giornalista e scrittore. Tra le sue opere più importanti vi è il libro, ormai introvabile, «Salvabitur. Società e Imprenditori – I Salvi delle Ferriere».

I funerali di Claudia Salvi si terranno lunedì pomeriggio 9 settembre alle ore 16.30 presso la Chiesa di San Francesco in Piazza del Municipio a Teano. La salma giungerà a Teano da Roma qualche ora prima della celebrazione. Dopo il rito funebre, Claudia riposerà nella cappella di famiglia, accanto al caro indimenticato e indimenticabile genitore.