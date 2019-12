LUTTO ad AVERSA. Nonna Maria muore a 102 anni. Lascia 6 figli

AVERSA – (Christian e Lidia de Angelis) Addio nonna Maria, vola via a 102 anni, una delle donne più anziane della città. La straordinaria donna, nata il 29 settembre 1917, era figlia unica di noti commercianti del settore calzaturiero, molto nota e apprezzata in città, sempre forte e tenace, una donna combattiva, che aveva vissuto due guerre, portando avanti la famiglia con coraggio e determinazione. Nonna Maria era vedova Luisi, aveva 6 figli, Carlo, Ferdinando, Luigi, Anna, Mario ed Emilio; abitava da sempre ad Aversa, nelle rione Ina Casa, volto storico, che ora lascia in tutti un vuoto incolmabile, memoria di 102 anni di storia della città, con tutte le vicissitudini, le evoluzioni, i momenti storici che hanno caratterizzato Aversa. I funerali si terranno oggi presso la Parrocchia di S. Maria a Piazza ad Aversa, tanti saranno presenti per l’ultimo saluto a nonna Maria.