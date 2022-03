LUTTO. Fissati i funerali di Teresa Santonastaso

CASAGIOVE (Lidia e Christian de Angelis) Fissati i funerali della dolcissima e stimata Teresa Santonastaso 54 anni. La nota e apprezzata volontaria della Croce Rossa, Teresa, vittima del male, sposata con Franco Maddaloni e madre di Alessia, sarà salutata oggi alle 16 presso la Parrocchia di S. Croce a Casagiove da amici, colleghi, volontari e familiari per l’ultima volta. La donna ha lottato come una leonessa contro il male che da anni semina vittime nei nostri territori, una donna solare, generosa e gentile che non si è mai risparmiata, la sua scomparsa ha sconvolto tutti.