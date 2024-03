LUTTO IN CITTA’. Muore ex assessore e consigliere comunale

SANT’ARPINO – Nelle scorse ore è spirato Virginio Guida, ex consigliere comunale ed ex assessore di Sant’Aprino dagli anni ottanta fino al 2003, promotore del nucleo di Protezione Civile da lui stesso formato.

“Virginio ha sempre brillato per educazione e pacatezza, ma anche per l’incredibile voglia di fare. – ha scritto in un post il sindaco Ernesto Di Mattia – Il suo modus operandi è sempre stato caratterizzato da uno spirito fuori dal comune, figlio dell’amore che Virginio aveva per il nostro territorio. Un sentimento forte che ben si accostava alla sua elegante educazione.”