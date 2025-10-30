Lutto in città: muore noto ginecologo ed ex consigliere comunale

I funerali questo pomeriggio, nella parrocchia di Sant’Elpidio Vescovo

SANT’ARPINO – Città in lutto per la dipartita di Carmine Di Serio, stimato ginecologo ed ex consigliere comunale. L’uomo, aveva 78 anni.

Già docente universitario, aveva esercitato la professione di medico presso la Clinica San Paolo di Aversa. Lascia la moglie Filomena e i due figli, Maurizio e Marcello, anch’essi medici.

I funerali si svolgeranno questo pomeriggio alle 16, nella chiesa di Sant’Elpidio Vescovo in piazza Macrì, a Sant’Arpino.