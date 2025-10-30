Lutto in città: muore noto ginecologo ed ex consigliere comunale

30 Ottobre 2025 - 16:21

Nella foto, Carmine Di Serio

I funerali questo pomeriggio, nella parrocchia di Sant’Elpidio Vescovo

SANT’ARPINO – Città in lutto per la dipartita di Carmine Di Serio, stimato ginecologo ed ex consigliere comunale. L’uomo, aveva 78 anni.

Già docente universitario, aveva esercitato la professione di medico presso la Clinica San Paolo di Aversa. Lascia la moglie Filomena e i due figli, Maurizio e Marcello, anch’essi medici.

I funerali si svolgeranno questo pomeriggio alle 16, nella chiesa di Sant’Elpidio Vescovo in piazza Macrì, a Sant’Arpino.

Testata registrata presso il tribunale di BENEVENTO con nr. 7 del 02/09/2013

Direttore responsabile:  Gianluigi Guarino
Copyright 2019 CASERTACE
P.IVA 04465230615
Responsabile trattamento dati personali: Gianluigi Guarino