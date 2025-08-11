Lutto in paese, muore dipendente comunale

La comunità si è stretta al dolore dei familiari

SANT’ARPINO – Lutto nella comunità di Sant’Arpino per la dipartita di Nicola Capasso, dipendente comunale molto conosciuto nella zona.

Tanti i messaggi di cordoglio sui social, tra cui quelli del sindaco Ernesto Di Mattia: “Una cara persona, Nicola Capasso, ci ha lasciato. Un uomo semplice e sempre disponibile sia sul lavoro che nella vita privata. Dipendente comunale esemplare, onesto, dedito al lavoro e alla famiglia. Oggi, lo piange, insieme alla sua famiglia, tutta la nostra Comunità. L’Amministrazione Comunale tutta si stringe al dolore della famiglia e il ricordo di Nicola, e del singolare modo di sorridere, resterà sempre con noi. R.I.P.”.