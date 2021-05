LUTTO IN PAESE. Muore noto medico

ROCCAROMANA (Lidia e Christian de Angelis) La comunità piange lo stimato dr Giulio Rinaldi. Oggi una dolorosa perdita subisce il paese casertano, con la dipartita dello stimato medico Giulio Rinaldi 79 anni, che per anni ha lavorato a Milano dando lustro al mondo medico e all’eccellenza casertana. L’uomo molto noto e apprezzato sia per le sue doti professionali che quelle umane, lascia la moglie Giovanna Pinna e i figli Vincenzo e Diego, e un grande dolore e vuoto nei pazienti e concittadini. I funerali si terranno domani alle 16 presso la Chiesa di San Cataldo a Roccaromana. Tanti i messaggi di cordoglio: “Arrivederci Dottor Giulio Rinaldi un grande uomo professionista che ha vissuto sempre la semplicità dei rapporti con disponibilità, affetto e passione. Buon ritorno al Padre Nostro!”

Ed ancora il ricordo del collega dr Benedetto Lombardi “Che brutta notizia, di quelle che non vorresti mai sentire! Avevo chiesto di Te qualche settimana addietro. Aspettavo tempi migliori per farti visita, ma il destino è stato ancora una volta beffardo. Con Te scompare una delle figure più rappresentative e più nobili della nostra Comunità: mi(e ci) sei stato di esempio negli anni giovanili quale modello di studio e di impegno e poi di legittimo orgoglio quale concittadino e collega esimio nella professione. Hai onorato i comuni natali così’ come hai onorato tutta la Tua carriera. Sei stato orgoglio di questa martoriata terra che hai contribuito con la Tua vita a rendere migliore e rispettabile nella ricca Milano dove hai dato il meglio della Tua intelligenza solare e del Tuo sapere. Sei stato uno dei migliori tra noi medici così’ come sei stato uno dei figli migliori della nostra cara Roccaromana che hai portato sempre nel cuore e che oggi Ti iscrive tra i suoi figli più illustri. Continueremo a volerti sempre bene. Un abbraccio con l’affetto di sempre. Ciao Giulio!”