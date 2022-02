LUTTO. Muore l’archeologo Marcello Piperno. A MONDRAGONE aveva diretto la campagna di scavo della Grotta di San Sebastiano

ROMA/MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Si è spento oggi all’eta’ di 77 anni, Marcello Piperno, archeologo italiano, studioso di preistoria, in particolare dell’era Paleolitica. Il primo a dare la notizia della sua morte nella sua pagina Facebook, è stato l’ex Sindaco della cittadina rivierasca, Giovanni Schiappa: “Salutiamo l’impegno garbato di Marcello Piperno sul nostro territorio e lo ringraziamo per aver onorato la nostra terra con i suoi appassionati studi, le sue indagini scrupolose, le meticolose ricerche e le brillanti campagne di scavo. Mancherà a Mondragone ed alla nostra voglia di riprendere il filo della storia. Ciao Prof.!“.

Piperno è stato professore associato di Paletnologia presso il Dipartimento di Discipline Storiche dell’Università degli Studi di Napoli Federico II dal 1992. Ha poi insegnato come professore ordinario presso l’Università “La Sapienza” di Roma. Scavò i seguenti luoghi: Arene Candide e Grotta delle Manie in Liguria, Macchia della Codata, Osa, Palidoro e Grotta Guattari nel Lazio, poi Monte Peglia in Umbria, Grotta della Madonna, Torre Nave e Rosaneto in Calabria, Grotta Romanelli , Grotta dei Giganti e Fondo Focone in Puglia, infine Notarchirico in Basilicata, Grotta dell’Uzzo e Grotta Giovanna in Sicilia e Grotta del Pino in Campania.

A Mondragone era componente del Comitato Scientifico del Museo Civico Archeologico “Biagio Greco”, responsabile della sala preistorica della medesima struttura museale ed era, da vent’anni e più, direttore della campagna di scavo relativa appunto al periodo della preistoria che ha messo in luce nel 1999, la Grotta di Roccia “San Sebastiano” in località Incaldana a Mondragone, dove sono stati ritrovati reperti risalenti a 25 mila e 50 mila anni fa e che documentano la presenza dell’uomo di Neandertal sul territorio casertano. I funerali del Professore si terranno domani nella città di Roma.