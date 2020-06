SESSA AURUNCA – E’ morto Claudio Marchegiano, uno dei commercianti più noti di Sessa Aurunca. Era titolare di un negozio di abbigliamento in Corso Lucilio. L’addio della città è stato affidato al sindaco Silvio Sasso: “Addio a Claudio Marchegiano, decano dei commercianti aurunci. Decenni di lavoro, un ponte tra le generazioni. L’eleganza e il gusto per tutte le tasche. La cortesia e la pazienza per ogni cliente. Gli sia lieve la terra“.