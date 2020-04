Lutto nel mondo della chiesa. Muore don Ciro Cascella, professore di religione

L’uomo si è spento all’età di 93 anni

AVERSA/CARINARO (Lidia e Christian de Angelis) – Lutto nella Chiesa, si è spento il parroco Ciro Cascella 93 anni. Il sacerdote venuto a mancare, è stato per diversi anni anche uno stimato e amato insegnante di religione presso le scuole medie di Carinaro. La salma è stata benedetta al cimiero di Aversa. Questo il commovente ricordo di Giuseppe Barbato: “E’ ritornato alla Casa del Padre il Sac. Don Ciro Cascella, di anni 93. A noi studenti della Scuola Media Statale “Giuseppe Petrarca” insegnava religione. Per tantissimi anni, intere generazioni hanno avuto il privilegio di conoscerlo. Era un prete sostanzialmente buono, eravamo noi alunni ad approfittare della sua bontà: ogni volta che veniva in classe non mancavano mai il suo “adagio”: ‘rozzo, zozzo e fetente’ , diretti a chi era vivace e aveva voglia di non seguire la lezione. Ho dei bellissimi ricordi: quando ci incontravamo per Via Roma ad Aversa… Grazie don Ciro per tutto. Carinaro Ti ricorderà sempre, almeno noi tuoi ex alunni”.